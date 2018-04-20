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GG krikete sıcak bakıyor

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Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan kriket karşılaşmasının gördüğü büyük ilgi, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Choudhry’i harekete geçirdi ve “Gençlik Gücü Kriket Takımını çok yakında kurabiliriz” dedi

GG krikete sıcak bakıyor
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Futbol, hentbol, basketbol, masa tenisi ve yüzme derken, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü kriket sporuna da sıcak bakıyor.

Ülkemizde üniversite sayısına paralel artan Pakistanlı öğrenci sayısı, Pakistan’ın milli sporu olan kriketi de ülkemize taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda China Bazaar’ın sponsorluğunda oynanan karşılaşmanın büyük ilgi görmesi, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer Choudhry harekete geçirdi. Sözlerine “Neden olmasın?” diyerek başlayan Choudhry, “Eğer başka kulüp veya üniversiteler de krikete el atarsa, Gençlik Gücü Kriket Takımını çok yakında kurabiliriz” şeklinde konuştu.

Genelde Pakistanlı gençlerin oynadığı, çoğunlukta İngiliz uyrukluların izledikleri karşılaşmada Middle East TechnologyUniversity (METU) ile ChinaBazaar takımları karşı karşıya geldi.

120 atışta 137 sayı yapan METU’ya cevaben ChinaBazaar 90 atışta hedefi tamamladı. METU 137/3 (20 overs); ChinaBazaar 138/5 (15 overs) yaptılar.

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