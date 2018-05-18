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Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladılar

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Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladılar
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Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle ortak bir basın bildirisi yayınladılar.

 “Biliyoruz ki, görev ve sorumluluk bilinciyle dolup taşan gençlerimizin varlığı, ülkemizin aydınlık geleceğidir. Bunu, sizlerin azimli ve gayretli çalışmalarınızda görüyoruz. Gördükçe mutlu oluyoruz, umut doluyoruz, gurur duyuyoruz. Sağlıklı, bilgili, güzel ahlaklı, kendine güvenen, özverili, çalışkan, değerlerimize bağlı, hak ve özgürlüklerine önem veren, sorumluluk sahibi bireyler olarak en iyi şekilde yetişmeniz, üstün bir gayretle çalışmanız ve başarılarınız, ülkemiz için daha aydınlık günler demektir. Bu duygu ve düşüncülerle,

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlar, sevgilerimizi sunarız.”

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