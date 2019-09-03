Garanti Bankası galibiyetle başladı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası” başlarken, ilk maçı Garanti Bankası galibiyetle kapattı

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası” başladı.

Hakemliğini Alper Aligüllü’nün yaptığı organizasyonun açılış maçında Türk Bankası ile Garanti Bankası karşı karşıya geldi. Turnuvanın başlama vuruşunu merhum Aykut Zeki Müderrisoğlu’nun oğlu Zeki Müderrisoğlu yaptı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında yapılan turnuvanın açılış maçına izleyiciler yoğun ilgi gösterirken, Garanti Bankası, BBVA Türk Bankasını 3-0’lık skorla yendi.

Açılış mücadelesi öncesinde Türk Bankası personelinin çocukları kısa süreli bir gösteri maçı yaparak, organizasyona renk kattı.

Maç Programı:

4 Eylül Çarşamba:

Türkiye İş Bankası-Credıtwest

5 Eylül Perşembe:

Limasol Türk Kooperatif Bankası-Kooperatif Merkez Bankası