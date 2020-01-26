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Evram bıraktı

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Evram bıraktı

Gerek sezon başında gerekse de ara transfer döneminde önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren ve hedefini K-PET Birinci Ligde şampiyonluk olarak belirleyen Yonpaş Dumlupınar’da istenilen sonuçların alınamaması sıkıntı yarattı.

K-PET Birinci Ligin ikinci devresine kendi evindeki 2-0’lık Girne Halk Evi mağlubiyeti ile başlayan Yonpaş Dumlupınar’da kulüp başkanı Mehmet Evram görevini bıraktıç

Mehmet Evram, Yonpaş Dumlupınar futbolcularının ve maçın hakemi Hakan Muhtaroğlu’nun sergilediği kötü perfomansa isyan ederek görevden ayrılma kararı aldı.

Yonpaş Dumlupınar yönetimi, kısa süre içerisinde toplantı gerçekleştirerek başkan Mehmet Evram’ın kararını değerlendirecek.

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