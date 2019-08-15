KKTC Cimnastik Federasyonu eski yönetiminin yurt dışındaki bir temasla ilgili 115,000 TL'lik bir faturayı ödememesi mahkemelik olurken, mahkeme kararı ile federasyonunun yeni yönetimi, devlet katkısından mahrum bırakıldı

KKTC Cimnastik Federasyonu eski yönetimin hatasını, yeni yönetim ödüyor. KKTC Cimnastik Federasyonu eski yönetiminin yurt dışındaki bir temasla ilgili 115,000 TL'lik bir faturayı ödememesi mahkemelik oldu.

Mahkeme konu ile kararını verirken, KKTC Cimnastik Federasyonuna yapılan devlet katkısının ödenmemesini ve faizleri ile birlikte 170,000 TL'yi aşan faturanın ödenmesini kararlaştırdı. Böylelikle Hasan Sapsızoğlu başkanlığında arka arkaya güzel faaliyetlere başlayan Cimnastik Federasyonunun yeni yönetimi, 30,000TL'lik katkıdan olmuş oldu.

Konu ilgili açıklamada bulunan Hasan Sapsızoğlu, şunları söyledi:

"KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi olarak büyük bir istekle başladığımız faaliyetlerimizi arka arkaya gerçekleştirirken, başkasının hatasından dolayı biz cezalandırılmış olduk. Bu yılki ve gelecek yılki devlet katkımızdan olduk.

Bu sorunun aşılması yönünde Spor Dairesine gerekli başvuruyu yaptık. Spor Dairesi müdürümüz Mehmet Özbilgehan ile Spor Dairesi yetkilisi Sertaç Bozatlı, konunun çözüme kavuşması için elinden geleni yapıyorlar. Umarım kısa süre içerisinde sorun çözülür ve federasyonumuza ait olan katkı, federasyonun hesabına yatırılır."