Esentepe penaltılarla güldü

Richard BEALE

Birinci Lig ekiplerinden Esentepe, kulübün ve Esentepe Belediyesi'nin eski başkanı merhum Erdal Barut'u düzenlediği anı maçı ile andı.

Erdal Barut Anı Maçında Esentepe, Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı ile karşılaştı. Erdal Barut Stadındaki maç saat 17:00'de başladı.

Maç öncesinde ise merhumun kabri başında her iki kulüp futbolcu ve yöneticilerinin katılacağı anma etkinliği düzenlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Türk Ocağı takımı yabancı oyuncusu Sylla'nın attığı golle devreyi 1-0 önde tamamladı.İkinci devre başında Kağan ile eşitliği yakalayan Esentepe , daha sonra Emre'nin golü ile 2-1 galip duruma geçti. Karşılaşmanın son anlarında Türk Ocağı futbolcusu Sylla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Ardından penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Esentepe Erdal Barut anı karşılaşmasının galibi oldu.