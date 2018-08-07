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Ergazi anıldı

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Ergazi anıldı
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Dört yıl aradan sonra düzenlenen Mehmet Ali Ergazi Halı Saha Yıldızlar Anı Futbol Turnuvası’nda Dumlupınar yıldız takımı şampiyon oldu

Dört yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Mehmet Ali Ergazi Halı Saha Yıldızlar Anı Futbol Turnuvası yapıldı. Turnuvada Dumlupınar yıldız takımı şampiyon oldu.

Mağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi, Mey İçki Sanayi Ticaret Şirketi Ltd (Meysu), KKTC Mağusa Spor Akademisi, merhum Mehmet Ali Ergazi Ailesi’nin katkıları ile gerçekleştirilen Mehmet Ali Ergazi Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nda Dumlupınar, Maraş Gençlik, Vadili, Mağusa Spor Akademisi olmak üzere 4 takım mücadele etti. 2005-2006 doğumlu futbolcuların  mücadele ettiği ve faal futbol hakemliği bırakmış Abdullah Adem’in yönettiği karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre oynanırken, açılış maçı öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Mağusa Belediyesi Doktor Fazıl Küçük Spor Kompleksi içerisindeki halı sahalarda oynanan açılış maçında Mağusa Spor Akademisi ile Vadili karşı karşıya geldiği maçı 7-3 kazanan Vadili finale yükseldi. Günün ikinci maçında ise Dumlupınar ile Maraş Gençlik’in karşı karşıya geldiği maçı 5-3 kazanan Dumlupnar finale yükselen ikinci takım oldu.  Turnuva final karşılaşmasında Dumlupınar rakibi Vadili’yi 9-5 mağlup ederek turnuva şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Maraş Gençlik rakibi Mağusa Spor Akademisi’ni 5-4 mağlup ederek üçüncü oldu. Düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara kupa, şampiyon Dumlupınar takımına madalya, katkı koyanlara plaketleri merhum Mehmet Ali Ergazi’nin babası Hüseyin Ergazi, annesi Esen Ergazi, Kız kardeşi Emine Çimen, yengesi Yüksel Ergazi, Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, Mağusa Gelişim Akademis personeli Emine Özarı, Dumlupınar A takım antrenörü Mehmet Emin Zaim, Vadili antrenörü Kürşat Özer tarafından verildi.

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