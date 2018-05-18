Emre, Merit Royal Otel’in gururu oldu

Spor etkinliklerine önem veren Merit Royal Otel, yetenekli çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişmesine büyük katkı koyuyor.

Uluslararası seviyedeki etkinlik ve yarışmalara katılması için uçak biletinden otel rezervasyonlarına kadar çalışanlarına destek çıkan Merit Royal Otel’in teknik servisinde görev yapan Emre Demirel, Fransa’nın başkentinde organize edilen IBJJF Uluslararası Açık Paris Bahar Şampiyonası’nda Rusya, İtalya gibi birçok ülkeden katılan güreşçileri geçerek üçüncülüğü elde etti. Uzak Doğu sporlarından olan Jiu- Jitsu’da, amatörlerden profesyonel seviyeye gelen Emre Demirel, hem devletin, hem de Merit’in gururu oldu. Podyumda Merit Royal bayrağını yükseklere kaldırarak başarısının mutluluğunu yüzlerce kişiyle paylaşan Emre Demirel, daha da fazla çalışarak birinciliği kazanacağını sözünü verdi.