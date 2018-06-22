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“Dünya şampiyonluğumuz Kıbrıs Türküne armağan olsun”

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YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, YDÜ Robotik Futbol Takımının dünya şampiyonu olmasının, üniversitenin üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonunu hayata geçirilmesi konusunda en güzel örneklerinden birisi olduğunu söyledi

“Dünya şampiyonluğumuz Kıbrıs Türküne armağan olsun”
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Dünyanın farklı ülkelerinde geliştirilen futbol oynayan robotlardan oluşan takımların mücadelesine sahne olan Robocup 2018’de NEUIslanders takımı, turnuvanın ilk gününde bir galibiyet bir de beraberlik elde etti. Turnuvanın ikinci ve üçüncü gününde yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılan NEUIslanders oynadığı final serisinde de namağlup ve gol yemeden şampiyonluğa ulaşarak dünya şampiyonluğuna adını yazdırdı.

AYTAÇ: “ŞAMPİYON OLARAK KUZEY KIBRIS TRÜK CUMHURİYETİ’NE DÖNMEKTEN MUTLU VE GURURLUYUZ”

Takım kaptanı Ersin Aytaç, elde ettikleri şampiyonlukla ilgili olarak mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Aytaç, “Yedinci kez Robotik Dünya Kupasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına katılmaktan ve şampiyon olarak adımızı duyurmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını üst sıralarda dalgalandırarak adaya başarılı bir sonuçla dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNSEL: KIBRIS TÜRKÜ’NÜN İMKAN SAĞLANDIĞINDA NELER BAŞARABİLECEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTER

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel de, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı tarafından geliştirilen Robotik Futbol Takımının Kanada’da düzenlenen Robocup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupasında şampiyonluğa ulaşmasından gurur duyduklarını belirtti.

Doç. Dr. Günsel, “Kanada’da yapılan Dünya Robot Futbol şampiyonasında hiç gol yemeden namağlup olarak dünya şampiyonu olduk. Ekibimizi ve robotlarımızı kutluyorum, Dünya Şampiyonluğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan ettiğimiz için de mutluyuz” dedi.

Robotik Futbol Takımının dünya şampiyonluğunun, üniversitenin üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonunu hayata geçirilmesi konusunda en güzel örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Günsel, “Dünya Şampiyonluğuna ulaşmamız bizim teknoloji alanında dünya devleriyle rekabet edebileceğimizi göstermiş, bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmedeki heyecanımızı artırmış ve Kıbrıs Türkü’nün imkan sağlandığında neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu gurur verici başarının ülkemizin diğer alanlardaki çalışmalarına da ilham vermesini temenni ederim” sözlerini kullandı.

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