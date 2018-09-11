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Değirmenlik Belediyesi, poligon yapıyor

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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, önümüzdeki dönemde bölgeye bir atış poligonu yapılacağı yönünde bir çalışma başlatıldığını açıkladı

Değirmenlik Belediyesi, poligon yapıyor
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Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Necati Özcihangirli ve birlik üyeleri dün Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, önümüzdeki dönemde bölgeye bir atış poligonu yapılacağı yönünde bir çalışma başlatıldığını ve bu poligonun tüm bölge avcıları ve atıcıları tarafından kullanılabileceğini kaydetti. Karavezirler ayrıca, yaban hayatı korumak amacı ile birlik tarafından bölgeye yerleştirilen sulukların da zaman zaman doldurulması konusunda, belediye olarak birlikle işbirliği içerisinde çalışılacağını söyledi.

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