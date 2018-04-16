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Değirmencioğlu'ndan, Madencioğlu’na tebrik

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Değirmencioğlu'ndan, Madencioğlu’na tebrik
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Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Skeet Dünya Şampiyonası’nda ikinci gelme başarısı gösteren Kemal Madencioğlu’nu kabul etti.

İtalya’nın arkasında Amerika’nın önünde dünya ikincisi gelerek büyük bir başarı elde eden Türkiye Milli Takımı'nın elde ettiği başarıda sporcumuz Kemal Madencioğlu ön plana çıktı.

Elde edilen başarı sonrası Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu milli sporcumuz Kemal Madencioğlu’nu kabul ederek kutladı. 

Bu arada Fırat Deniz başkanlığındaki Badminton Federasyonu yönetim kurulu da, dün Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu ziyaret etti.

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