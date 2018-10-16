Değirmencioğlu, Maatkabylov’dan destek istedi

Bu yıl 18.’si gerçekleştirilen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları için adamızda bulunan Kırgızistan Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Yrysberk Maatkabylov, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Maatkabylov’dan, Asya Olimpiyat Komitesi ülkelerinden, KKTC’nin uluslararası organizasyonlarda yer alabilmesi için yardım talebinde bulunuldu. Değirmencioğlu ayrıca, KKTC Spor Federasyonları’nın, uluslararası organizasyonlara daha fazla iştirak edilebilmesinin yanında, Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’na özellikle Kırgız Spor Federasyonları’nın, daha fazla branşta mücadele etmeleri için de Maatkabylov’dan yardım istedi.

Kırgızistan Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Yrysberk Maatkabylov da ziyaretten memnun kaldığını ve taleplere cevap vermek için yoğun bir çalışma yapacaklarını ifade etti.