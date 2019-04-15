Değirmencioğlu, cimnastikçileri ziyaret etti

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Spor Dairesi Koordinatörü Sertaç Bozatlı, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneğini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Cimnastik sporu ile uğraşan minik sporcuların, cimnastik dalının geleceği olduğu vurgulanan ziyaretle ilgili olarak Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği baş antrenörü Hasan Sapsızoğlu şu açıklamaları yaptı:

“Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Spor Dairesi Koordinatörü Sertaç Bozatlı, kulübümüzün çalışmaları ve salonumuzla ilgili incelemelerde bulundu. Gerçekleştirmiş oldukları bu ziyaretten dolayı kedilerine, ailelerimiz ve kulübümüz adına çok teşekkür ederiz.”