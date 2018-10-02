Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, 2018 KKTC Çocuk Fitness & Fitness Şampiyonası, Çocuk Fitness Milli Takım Seçmeleri geçtiğimiz Cumartesi günü Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Şampiyonada 106 sporcu sahne alırken, milli takıma girecek olanlar ilerleyen günlerde açıklanacak.
Başbakan Tufan Erhürman’da Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu'nun düzenlediği, seçmelere katılarak minik fitnessçileri izledi. Ayrıca Sağlık Bakanı Filiz Besim, milletvekilleri ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın da izlediği yarışma sonrasında Başbakan Erhürman çocukları ve öğretmenlerini daha sonra sosyal medya hesabından kutladı. Erhürman ;
“Cumartesi günü, Güzelyurt’ta, minik fitnessçileri izleme fırsatı bulduk. Harikaydılar. Çocuklarımızı, ailelerini ve öğretmenlerini yürekten kutlarım” dedi.
Çocuk Fitness Milli Takım Seçmeleri'nde şu dereceler alındı:
Çocuk Fitness Erkekler 16-18 Yaş Kategorisi PRO
1.Arif Tuğcan Kondoz
Çocuk Fitness Kızlar 16-18 Yaş Kategorisi PRO
1.Polen Ateş
Çocuk Fitness Kızlar 3-5 Yaş Kategorisi
1.Nira Korahan
2.Masal Piro
3.Melek Dağer
4.Armin Tuğberk
Çocuk Fitness Kızlar 6-7 Yaş Kategorisi
1.Arzu Daştan
2.İrem Harmancı
Çocuk Fitness Kızlar 6-7 Yaş Kategorisi PRO
1.Duru Arslan
2.Elmina Esmen
3.Balın Sefer
Çocuk Fitness Kızlar 14-15 Yaş Kategorisi PRO
1.Sudem Serinkan
Çocuk Fitness Erkekler 14-15 Yaş Kategorisi PRO
1.Kemal Barış Kondoz
Çocuk Fitness Kızlar 13 Yaş Kategorisi PRO WFF
1.Nehir Özerkan
Çocuk Fitness Kızlar 8-9 Yaş Kategorisi AMATÖR
1.Pelin Hatipoğlu
2.Asya Güzen
3.Dide Durmazer
4.Sera Acar
5.Derin Haslıel
Çocuk Fitness Kızlar 8 Yaş Kategorisi PRO WFF
1.Su Bolcan
2.İrem Kadan
3.Deniz Haksun
Çocuk Fitness Kızlar 8 Yaş Kategorisi PRO IFBB
1.Şengül Karataç
1.Ayşe Masal Kalkanlı
Çocuk Fitness Kızlar 9 Yaş Kategorisi PRO WFF
1.Almira Akacan
2.Özden Öztümen
Çocuk Fitness Kızlar 10-11 Yaş Kategorisi Amatör
1.Gülsen Akgürgen
2.Diva Avaş
3.Sesil Ergin
Çocuk Fitness Kızlar 9 Yaş Kategorisi PRO IFBB
1.Su Öz
Çocuk Fitness Kızlar 10 Yaş Kategorisi PRO IFBB
1.Ayşe Turgay
Çocuk Fitness Kızlar 10 Yaş Kategorisi PRO WFF
1.Helin Zaim
2.Ayten Öztümen
Çocuk Fitness Kızlar 12-13 Yaş Kategorisi AMATÖR
1.Nehir Pehlivan
Çocuk Fitness Kızlar 11 Yaş Kategorisi PRO WFF
1.Safiye Naz Ulusoy
2.Neray Güneş
Çocuk Fitness Kızlar 11 Yaş Kategorisi PRO IFBB
1.Ülfet Tomak
Çocuk Fitness Kızlar 12 Yaş Kategorisi PRO IFBB
1.Tara Tantura
Çocuk Fitness Kızlar 12 Yaş Kategorisi PRO WFF
1.Sevim Yağmur Koç
Çocuk Fitness Kızlar 13 Yaş Kategorisi PRO IFBB
1.Yasmin Ferah Racioğlu
Çocuk Fitness Erkekler 5-8 Yaş Kategorisi AMATÖR
1.Mert Pehlivan
2.Celal Sapsızoğlu
3.Hasan Öztümen
Çocuk Fitness Erkekler 6-8 Yaş Kategorisi PRO
1.Aren Tantura
Çocuk Fitness Erkekler 9-11 Yaş Kategorisi PRO WFF
1.Emre Çulluoğlu
2.Şemihan Gökçebağ
Çocuk Fitness Erkekler 9-11 Yaş Kategorisi PRO IFBB
1.Kağan Semaay
Çocuk Fitness Erkekler 12-13 Yaş Kategorisi PRO IFBB
1.Coşkun Taşt Ateş