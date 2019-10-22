CMC Golf Kulübü, Ayios Nikolaos’ı yendi

CMC Golf Kulübü Takımı, 20 Ekim Pazar günü İngiliz Üsleri Bölgesinde özel bir turnuva maçı gerçekleştirdi.

Mağusa yanındaki İngiliz Üsleri Bölgesinde bulunan Ayios Nikolaos Golf Kulübü ile takımımız CMC Golf Kulübü arasında yapılan maçta takımımız 6-2 galip geldi. Toplam 8 çift ile Çiftler Matchplay formatında ve 3/4 Handicap ve 18 çukur olarak oynanan oyun güneşli bir havada gerçekleşti. CMC Golf Kulübü, ikinci raundu Ayios Nikolaos’da gerçekleşecek olan turnuva için avantaj elde etmiş oldu. Turnuva sonrası kaptanların konuşmaları ve plaket takdimi yapılırken, birlikte yemek yendi.