Cimnastikte anlamlı işbirlikleri artıyor

Cimnastik Federasyonu, özel gereksinimli çocukların da yer alacağı etkinlikler ve uluslararası müsabakalara katılmaları konusunda ALGIM Özel Eğitim Merkezi ile de işbirliğine giderken, kurulacak ALGIM Spor Kulübüne de destek verecek

KKTC Cimnastik Federasyonu, özel gereksinimli çocukların da yer alacağı etkinlikler ve uluslararası müsabakalara katılmalarını da sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyon, çocukların jimnastik sporunu geliştirmeleri ve ileriyi taşıyabilmeleri için bazı özel eğitim merkezleri ile işbirliği yapma konusunda uzlaşıya vardı. Bu bağlamda KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) ile ALGIM Özel Eğitim Merkezi’ne geçtiğimiz günlerde ziyaretler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde, çocukların uzman eğitimciler eşliğinde Cimnastik Federasyonu salonunu kullanmaları ve uluslararası yarışmalara da hazırlanmaları kararlaştırıldı. Ayrıca Cimnastik Federasyonu tarafından 30 Temmuz’da YDÜ’de düzenlenmesi planlanan 1. Özgür Çocuk Jimnastik Şöleni’ne katılarak gösteri yapmaları konusunda anlaşma sağlandı.

Karademir: “Neler yapabileceğimizin planını yaptık bile”

ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette ALGIM Özel Eğitim Kurucu Müdürü Evren Karademir, öncelikle Jimnastik Federasyonunun yeni yönetimine başarılar diledi. Karademir, Fedrasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun özel gereksinimli çocuklarla çalışmak istediğini kendisine söylediğinde çok mutlu olduğunu belirten Karademir, konuyu diğer öğretmen arkadaşlara aktardığında hepsinin gözündeki ışığı gördüğünü söyledi.

Neler yapabileceklerinin planını bile yaptıklarını kaydeden Karademir, “bizim de gayemiz özel çocuklarımızı topluma ve spora ne kadar fazla katarsak ve bu yolda bize ne kadar insan yardım ederse o kadar mutlu oluyoruz” dedi. Önümüzdeki hafta iki grup şeklinde öğrencileri, jimnastik salonuna götürüp çalışmalara başlayacaklarını aktaran Karademir, “bu çalışmaların nihayetinde uluslararası müsabakalara sporcu yetiştirme de var.

Lakin 20 kişilik grupta bunu 3-4 çocuğumuz yapabilecek. Ama geriye kalan 15 sporcumuz da cimnastik sporunun getirdiği esneklik, dayanıklılık ve hareketliliğini artırmayla ilgili kazanımları olacak” dedi. Cimnastik Federasyonu’na yeniden teşekkür eden Karademir, cimnastik sporunun ana branşlarından biri olacağı ALGIM Spor Kulübü kurmaya karar verdiklerini ve Başkan Hasan Sapsızoğlu’nun konuda kendilerine yardımcı olacağını açıkladı.

Sapsızoğlu: “Yeter ki ellerinde tutalım, yeter ki mutlu olsunlar”

Cimnastik Federasyonu Başkanı Sapsızoğlu ise yönetim olarak cimnastik sporunu ne kadar tabana yayabilme noktasında görüş birliği sağlandığını ve bunun içinde özel gereksinimli çocukların da yer aldığını ifade etti. “Bizim başarımız olacaktır diye düşünüyoruz.

Toplum olarak ne kadar hareketsiz, tablet, bilgisayar, aşırı koruyucu aileler olmasından dolayı çocuklar hem çok şanslılar hem çok şansızlar. Gelişen teknoloji bakımından güvenilir spor alanlarının olmaması ve aşırı koruyucu ailelerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Sizin de zor bir görev üstlendiğinizi de bir o kadar çocukları ve aileleri mutlu edecek zorlu bir iş yaptığınızın farkındayız. Bu alanda arkadaşlarımızla birlikte her türlü desteği vermeye hazırız.

Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun, yeter ki ellerinden tutalım yeter ki birazcık dokunabilelim, ruhlarını okşayalım. Onlara bir şey verme mutluluğunu yaşayalım. Çok zor bir iş yaptığınız için siz ve ekibinizi kutluyorum. Bu bağlamda size de başarılar dilerim. Bu aşamada size kurucağınız spor kulübü aşamasında, sonrasındaki müsabakalara katılma, eğitim gibi konularda yanınızdayız.”