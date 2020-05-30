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Cimnastik Federasyonu kulüplerle önlemleri görüştü

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KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, federasyona üye kulüplerin yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirirken, toplantıda yeni dönemde yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler görüşüldü

Cimnastik Federasyonu kulüplerle önlemleri görüştü

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu,  yeniden başlayacak olan cimnastik antrenmanları öncesinde, federasyona üye kulüplerin yetkilileriyle, sosyal mesafe kuralına uygun maskeli bir toplantı gerçekleştirdi.

Federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da yer aldığı toplantıda Lefkoşa Cimnastik Kulübü,Mesarya Yıldızları,ErbulutCimnastik, Ada Cimnastik,ModCimnastik, Ortadoğu Cimnastik, Agora Cimnastik, P&G Cimnastik, Akdoğan Cimnastik kulüpleri yer aldı.

Toplantı ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulundan yapılan açıklama şöyle:

Toplantıda 1 Haziran’da başlayacak olan spor faaliyetleri için tedbir kararları, antrenman yöntemleri, uyulması gereken hijyen kuralları ve çocuklarımızı tekrardan motive ederek sporumuzun içine tutmanın yöntemleri üzerinde durulurken, ileriki dönemde yapılması gerekenler de masaya yatırıldı.

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