Çetinkaya, Badji’yi kadroda tutacak

K-PET Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Hakan Sermaye yönetiminde sürdüren Çetinkaya’da yönetim de transferler yaparak kadroyu şekillendirmeye çalışıyor.

Ömer ve Seyhan transferlerini gerçekleştiren Çetinkaya, Yenicami’den Hascan ve Çağdaş’ın transferlerini ise askıya aldı.

Çetinkaya’da yabancı futbolcu Faye’nin de kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor. Çetinkaya ikinci yabancı futbolcu olarak ise Armond Francios Ahmet Badji’yi kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi Çetinkaya’da bulunan Badji, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Yeni Boğaziçi forması giymişti.