Çelen'den, KKTC Cimnastik Federasyonuna destek sözü

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasını izlemek için Mersin'de bulunan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ile bir araya geldiler.

Hasan Sapsızoğlu ile Suat Çelen arasında yapılan ikili görüşmede, cimnastik adına neler yapılabileceği konusunda görüş alış verisinde bulunuldu.

Suat Çelen görüşmede, KKTC Cimnastik Federasyonuna her türlü desteği vererek malzeme yardımında bulunacağının sözünü verdi.