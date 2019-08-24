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Burak ile Ayşe’nin, Kuzey mutluluğu

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Çetinkaya'nın başarılı savunmacısı Burak Emir, dün öğle vakti gelen haberle, 9 aylık zorlu süreç sonrasında mutlu haberi aldı.

Burak ile Ayşe’nin, Kuzey mutluluğu
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Burak – Ayşe Emir çiftinin bebekleri Kuzey dünyaya gelirken, çift bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşadılar.

Halkın Sesi Spor Dünyası olarak Burak – Ayşe çiftinin mutluluğuna ortak olur, Kuzey bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz.

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