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BTM 1. Lig başlama tarihi değişti

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BTM 1. Lig başlama tarihi değişti
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BTM 1. Lig kulüpleri KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’nun da katılımıyla birlikte toplantı düzenlerken, toplantıda BTM 1. Ligi başlama tarihinin değiştirilmesi kararı alındı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen BTM 1. Ligi’nde 2018-2019 sezonunda yer alacak spor kulüpleri dün KTFF BTM kurulu ile birlikte toplandı. 

Saat 16.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda  yer alan toplantıya Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da katıldı. BTM 1. Ligi ile ilgili bilgilendirme toplantısı ve izlenmesi planlanan yol haritasının konuşulduğu toplantı sonrasında BTM 1. Ligi’nin başlama tarihi ve ligle ilgili diğer tarihler değişti.

Buna göre BTM 1. Ligi’nin ilk devresi, 1 Aralık tarihinde başlayacak. İlk devre ise 27 Ocak’ta sona erdikten sonra 1 haftalık ara verilecek. Aranın ardından ise ikinci devre başlayacak. Toplantıda üst liglerden transfer edilen futbolcular konusunda da tavsiye kararları alınırken, üst lig takımlarının BTM 1. Lig kulüplerinden futbolcuları kolaylıkla transfer edememeleri konusunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan düzenleme talep edildi.

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