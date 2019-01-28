Bitlis anısına kırdılar

Eşref Bitlis Taekwondo Karate Budo (Kurash-Wushu-Muaythai) Kırış Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Yapıldı.
Geleneksel olarak gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri yarışmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.
Kataogorilerinde Birinci olanlar Sporcular
Bayanlar Sudo El Kırısı
1.Pınar Akarpınar
1.Elena Pakhomova
1.Suyumkan Baki Kızı
1.Derin Erdem
1.Lara Çelik
1.Ayça Kurşun
1.Ana Tüysüz
1.Maryam Golabgir
1.Ayşe Naz Erdoğan
Erkekler Sudo El kırışı
1.Dmitry Gordeev
1.Kerim Karpuz
1.Arda Aslan Öztürk
1.Nikita Gordeev
1.Derrick Nshuti
1.Muhammed T. Selçuk
1.Yaman Doruk Durmaz
1.Mehmet T. Gidemen
1.Emirhan Edalı
1.Roham Golabgir
1.Rayan Golabgir
1.Ömür Ulaş Küçükkale