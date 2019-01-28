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Bitlis anısına kırdılar

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Bitlis anısına kırdılar
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Eşref Bitlis Taekwondo Karate Budo (Kurash-Wushu-Muaythai) Kırış Şampiyonası  Girne  Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Yapıldı.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri yarışmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.

Kataogorilerinde  Birinci olanlar  Sporcular 

Bayanlar Sudo  El Kırısı

1.Pınar Akarpınar

1.Elena Pakhomova

1.Suyumkan Baki Kızı

1.Derin Erdem

1.Lara Çelik

1.Ayça Kurşun

1.Ana Tüysüz

1.Maryam Golabgir

1.Ayşe Naz Erdoğan

Erkekler Sudo El kırışı

1.Dmitry Gordeev

1.Kerim Karpuz

1.Arda Aslan Öztürk

1.Nikita Gordeev

1.Derrick Nshuti

1.Muhammed T. Selçuk

1.Yaman Doruk Durmaz

1.Mehmet T. Gidemen

1.Emirhan Edalı

1.Roham Golabgir

1.Rayan Golabgir

1.Ömür Ulaş Küçükkale

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