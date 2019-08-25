Birincilikler Sude ve Baran’ın

Masa tenisinde sezonun ilk gençler ferdi klasman turnuvası geçtiğimiz Cumartesi sabahı federasyon salonunda gerçekleştirildi. Turnuva sonunda Genç Kızlar Sude Köknel, Genç Erkeklerde Baran Kantara birinci oldular.

Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmaların oynandığı turnuva sonucunda oluşan tablo ve şampiyonlar şu şekilde;

Genç Kızlar

1.Sude Köknel (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Kezal Akçatepe (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Sıla Harper (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Dilayda Tuğcan (Girne Amerikan Üniversitesi)

Genç Erkekler

1.Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)

2.Burak Algül (Akdeniz Spor Birliği)

3.Arda Kantara (Karşıyaka)

3.Ada Olgun (Yakın Doğu Üniversitesi)