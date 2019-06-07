Binatlı'da tombala geceleri başlıyor

Niyazi ERGÜLEN

Binatlı Spor Kulübünün düzenlediği tombala geceleri başlıyor. Her tombala gecesinde ayrı bir eğlencenin olacağı Binatlı tombala gecelerinde ikramiyelerin yanı sıra misafirlerin, araba kazanma şansı da olacak.

Malpas Otelden her hafta iki kişilik tatil de kazanacak olan misafirler, eğlenceli gecelerde Kader Ateş’le coşacaklar. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü tombala geceleri, 11 Haziran Salı gecesi Binatlı kulüp tesislerinde başlayacak.

Kader Ateş’in yanı sıra Grup SOS, Grup Passnote ve Grup Vizyon ile sürpriz sanatçılar Binatlı tombala gecelerinde sahne alacak sanatçılar ve gruplar arasında yer alıyorlar.

Binatlı tombala gecelerinde ödüller şöyle olacak:

- Kartopu yapana Suzuki Alto

- 1. Sıra 1000TL

- 2. Sıra 2000TL

- 3. Sıra 7000TL

- Süper Çekiliş 10.000TL

- Malpas Hotel iki kişilik tatil

