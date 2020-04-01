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Başkent’in kalbi sessizliğe büründü

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Başkent’in kalbi sessizliğe büründü

Başkent Lefkoşa’da sporun adeta kalbi olan Atilla Topaloğlu Tesisleri sessizliğe büründü. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle 10 Nisan tarihine kadar sportif faaliyetlere ara verilmesi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Atilla Topaloğlu Tesislerinde ıssızlığa neden oldu.

Sabah akşam yürüyüş yapan Lefkoşalılar’ın yanı sıra Başkent takımlarının antrenman yaptığı, alt yapı lig maçlarının oynandığı Atilla Topaloğlu Tesisleri bu dönemde ise bakıma alındı.

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