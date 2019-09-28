Bankaların gözü çeyrek final eşlemelerinde

Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında, çeyrek final kura çekimi 30 Eylül'de Türk Bankası Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda dördüncü hafta mücadelelerinde sona gelindi.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam A Grubunda Novabank ile T Halk Bankası karşı karşıya geldi. Bu gruptaki mücadeleler tamamlandı. Günün tek maçında T Halk Bankası, Novabank’ı 9-5’lik skorla mağlup etti. Bu grupta Türkiye İş Bankası ile Creditwest çeyrek finale kalmayı daha önce garantilemişti.

Sekiz takımın temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek çeyrek final kura çekimi 30 Eylül Pazartesi günü Türk Bankası Genel Müdürlüğü’nde saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

A Grubu Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y Av. P

1-Türkiye İş Bankası 4 4 0 0 36 12 24 12

2-Creditwest 4 3 0 1 21 10 11 9

3-Novabank 4 1 0 3 12 18 -6 3

4-Ziraat Bankası 4 1 0 3 14 22 -8 3

5-T.Halk Bankası 4 1 0 3 13 34 -21 3