Bankalarda ilk maçlar tamamlandı

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda gruplarda ilk maçlar tamamlandı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası'nda organize edilen turnuvada C Grubu'nda Capital Bank-Near East Bank, KKTC Merkez Bankası-Vakıflar Bankası karşı karşıya geldi.

CAPİTAL RAHAT, MERKEZ BANKASI ZORLANDI

Günün ilk mücadelesinde Capital Bank, Near East Bank'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek, grubuna iyi bir başlangıç yaptı.

İkinci mücadele ise nefesleri kesti. Zorlu geçen mücadele sonrasında KKTC Merkez Bankası, Vakıflar Bankası'nı 4-3'lük skorla yendi ve gruba galibiyetle başladı.

Maç Programı (7 Eylül Cuma):

B Grubu:

Saat 19.00-20.00 Asbank-Albank

Saat 20.00-21.00 Şekerbank-Credıtwest

C Grubu Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y P

1-Capıtal Bank 1 1 0 0 5 0 3

2-KKTC Merkez Bankası 1 1 0 0 4 3 3

3-K.Vakıflar Bankası 1 0 0 1 3 4 0

4-Near East Bank 1 0 0 1 0 5 0

5-İktisat Bankası 0 0 0 0 0 0 0