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Badminton’da Türkiye şampiyon

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Badminton Federasyonu’nun 18. Dr Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize ettiği oyunlar Türkiye’nin şampiyonluğuyla tamamlandı. Genç milli takım düzeyindeki takımların katıldığı turnuvada ikincilik Azerbaycan’ın oldu

Badminton’da Türkiye şampiyon
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Soydan SAKALLI

Badminton Federasyonu’nun 18. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde 12-14 Ekim tarihleri arasında organize ettiği oyunlar, 5 ülkeden (KKTC, Türkiye, Makedonya, Gürcistan ve Azerbaycan) sporcuların katılımıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tüm ülkelerin genç milli takım düzeyinde katıldığı ve tek devreli lig usulü organize edilen  turnuva sonunda Türkiye şampiyon oldu. Azerbaycan’ın ikinci olduğu sıralamada, Gürcistan üçüncülükte yer alırken, Makedonya dördüncü, KKTC A beşinci ve KKTC B ise altıncı oldu.

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