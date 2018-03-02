Badminton Federasyonu, malzeme yardımı yaptı

Ülkemizde özellikle son yıllarda büyük bir atılım göstererek badminton sporunun tüm adaya yayılmasını ve daha çok insanın oynamaya başlamasını sağlayan Badminton Federasyonu, okullara malzeme yardımı yaptı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından hediye edilen malzemeler, toplam 20 okula ücretsiz olarak (raket, net ve top) dağıtıldı. Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, Türkiye Badminton Federasyonu ile iş birliği içerisinde olduklarını ve bu iş birliğini daha da pekiştirerek sürdüreceklerini belirtti. Deniz tarafından dağıtılan malzemeleri teslim alan okulların Beden Eğitimi öğretmenleri de çocukların spor yapmaları için sağladıkları bu güzel olanaktan dolayı Badminton Federasyonu'na teşekkür etti.