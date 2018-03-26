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Atıcılıkta Federasyon Kupası Gönyeli’nin

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Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü Takımı, Atıcılık Skeet Federasyon Kupası’nda 328 puan alarak birinci oldu

Atıcılıkta Federasyon Kupası Gönyeli’nin
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Atıcılık Federasyonu’nun 2018 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan ''Skeet Federasyon Kupası” Mutluyaka Atış Poligonu’nda yapılan atışlarla tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda takım klasmanında Ahmet A.Tunçalın, Mehmet Amcaoğlu ve Kağan Dayı’dan oluşan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü Takımı, toplam 328 puan atarak Skeet Federasyon Kupası’nın sahibi oldu. ISSF Kurallarının geçerli olduğu müsabakaya toplam 36 sporcu katılım gösterdi.

Sporcular ilk gün 75 ve 2.gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plak'a atış yaparak en iyi dereceyi elde etmeye çalıştılar.

Müsabakalarda Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

BÜYÜK ERKEKLER:
1- Mehmet Şahoğulları        (52/60 PUAN)  Girne A/A

2- Mehmet Amcaoğlu             (50/60 PUAN)  Gönyeli A/A

3- Özden Tunçkol                   (38/60 PUAN)  Lefke A/A

GENÇ ERKEKLER:

Kemal Madencioğlu  (116 PUAN)  Mağusa A/A

Tolga Özyürekliler  (77 PUAN)    Serdarlı A/A
 BÜYÜK KADINLAR  ERKEKLER:

Neşe Tunçalın   ( Gönyeli A/A )

Aylin Sarmat    ( ferdi )

VETERAN ERKEKLER:
1-  Hakkı Somuncu (GönyeliA/A)
KULÜPLER:


1  Gönyeli A.A.          328 puan (Ahmet A. Tunçalın,Mehmet Amcaoğlu , Kağan Dayı)

2. Girne A.A.1.TK       321 puan (İstklal Metay, Mehmet Şahoğulları,Salih Oday)

3. Boğaztepe A.A.1.TK 306 puan (Emirali Erbilek,Mehmet Sabancı, Mehmet Özboran)

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