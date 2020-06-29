Atıcılar sezonu açtı

KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Gazimağusa Skeet Kupası hafta sonu (Cumartesi-Pazar) gerçekleştirildi.
Mutluyaka Atış Poligonu’nda yoğun bir katılımla Cumartesi yapılan 125 atış sonrasında atıcılıkar ikinci gün 75 plak atış yaparak final serisine girebilmek için yarıştılar.
Final serisi sonrasında dereceye girenlere ödülleri ise KKTC atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik ve diğer yatkililer tarafından verildi.
final atışları sonrasında
A Kategorisinde
- Salih Oday
- Kemal Madencioğlu
- Salahi zaimoğlu
B Kategorisinde
- Cemal Olcaytan
- Kaan Dayı
- Halil Şaban
Genç Erkeklerde
- Osman Mavideniz
- Cahit Seven
Kadınlarda
- Neşe Tuncalın
- Meral Metay
Veteran Erkeklerde
- Hakkı Somuncu
- Mehmet Mullaaziz
- Ayhan Sılaydın
Takım Klasmanı
- Girne Avcılık Atıcılık Birliği
Salih Oday – Salahi Zaimoğlu – İstiklal Metay
- Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği
Mehmet Sabancı – Aykut Satvet – Kemal Madencioğlu
- Beşparmak Avcılık Atıcılık Birliği
Ali Çeler – Ahmet Tuncalın – Ali Zorba