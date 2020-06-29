Atıcılar sezonu açtı

Atıcılık Mağusa Skeet Kupası hafta sonu Mutluyaka Atış Poligonu’nda gerçekleştirildi

KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Gazimağusa Skeet Kupası hafta sonu (Cumartesi-Pazar) gerçekleştirildi.

Mutluyaka Atış Poligonu’nda yoğun bir katılımla Cumartesi yapılan 125 atış sonrasında atıcılıkar ikinci gün 75 plak atış yaparak final serisine girebilmek için yarıştılar.

Final serisi sonrasında dereceye girenlere ödülleri ise KKTC atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik ve diğer yatkililer tarafından verildi.

final atışları sonrasında

A Kategorisinde

Salih Oday Kemal Madencioğlu Salahi zaimoğlu

B Kategorisinde

Cemal Olcaytan Kaan Dayı Halil Şaban

Genç Erkeklerde

Osman Mavideniz Cahit Seven

Kadınlarda

Neşe Tuncalın Meral Metay

Veteran Erkeklerde

Hakkı Somuncu Mehmet Mullaaziz Ayhan Sılaydın

Takım Klasmanı

Girne Avcılık Atıcılık Birliği

Salih Oday – Salahi Zaimoğlu – İstiklal Metay

Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği

Mehmet Sabancı – Aykut Satvet – Kemal Madencioğlu

Beşparmak Avcılık Atıcılık Birliği

Ali Çeler – Ahmet Tuncalın – Ali Zorba