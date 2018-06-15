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Abohorlu Türkiye'de takdir edildi

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Cemal Gürsel Abohorlu, MEB Türkiye Küçükler Yüzme Şampiyonası’nda, Starter hakemi olarak görev yaparken, takdir belgesi ile ödüllendirildi

Abohorlu Türkiye'de takdir edildi
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Samsun’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen MEB Türkiye Küçükler Yüzme Şampiyonası’nda, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun daveti ile Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nu temsilen görev yapan Cemal Gürsel Abohorlu, üç gün süren yüzme yarışlarında Starter hakemi olarak görev yaptı.
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından, Cemal Gürsel Abohorlu'nun Türkiye Küçükler Yüzme Şampiyonası’nda, Starter hakemi olarak görev yapması ile ilgili şu açıklama yapıldı:

​"Tecrübeli hakemimiz Cemal Gürsel Abohorlu, Türkiye Küçükler Yüzme Şampiyonası’nda müsabakalar süresince gerek duruşu, gerekse başarı ile görevini sergilemesi nedeni ile göstermiş olduğu performanstan dolayı müsabaka yüzme tertip komitesi tarafından takdir belgesi ile ödüllendirilmiştir.
​Cemal Gürsel Abohorlu, aldığı bu belge ile Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu ve MHK olarak bizleri gururlandırmıştır. Bu gururu yaşamamızda katkısı olan KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na, Türkiye Yüzme Federasyonu’na ve MHK başkanı Sn. Mehmet Çoban’a teşekkür ederiz."

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