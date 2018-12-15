Mevsim geçişleriyle beraber saçlarımızda ne yazık ki yıpranmaya maruz kalıyor. Soğuk havalar saç dökülmesine neden olup saçları kurutuyor. Bu nedenle soğuk havalarda saçlarımıza daha çok özen göstermemiz gerekiyor. Peki nasıl? Soğuk havalarda saç bakımı nasıl olmalıdır?

İşte soğuk havalarda saç bakımıyla ilgili tüm merak edilenleri sizler için hazırladık! Bu önerilere dikkat ederseniz saçlarınız kışında daha sağlıklı ve canlı görünecektir. İşte yapmanız gerekenler...

SAÇLARINIZI HAFTADA 2-3 KERE YIKAYIN:

Havaların aşırı derecede soğuk olması sıcak su ile banyo yapmamıza neden oluyor. Fakat sıcak suyla saç yıkamak yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Bir taraftan soğuk hava diğer taraftan çok sıcak su ile alınan duş ve arkasından saçı kurutmak amacı ile kullandığımız sıcak fön nedeniyle ortaya çıkan aşırı ısı değişimleri saçların daha çok yıpranmasına neden olacaktır. Haftada 2-3 defa yıkanması saçınızın sağlıklı ve bakımlı olmasını sağlayacaktır.

SAÇLARIN FÖNE MARUZ KALMASI SAÇI YIPRATIYOR:

Saç sorunları önce sonbaharın gelmesiyle başlayıp kışında devam eden bir sorundur. Özellikle yağlı saçlar daha çok yağlanıp kuru saçlar ise daha çok korumaktadır. Mevsim değişikliklerindeki en önemli problemlerden biri de hepinizin bildiği gibi saç dökülmesidir. Kış aylarında saçlarınızı yıkadığınız zaman ıslak bir şekilde dışarı çıkmazsınız. Bu da saçlarınızı kurutmak zorunda olduğunuz anlamına gelir. Bu durumda ne yazık ki saçın ısıya maru kalmasına neden olur ve saçı yıpratır.

SERAMİK VE İYON İÇEREN NEMLENDİRİCİLER KULLANIN:

Saçlarınızı nemlendirmeye özen gösterin. Kış aylarında saçınıza bakım yaparken kullandığınız ürünlerin saçınızı yeterince nemlendirdiğinden emin olun. Saçlarınızı şekillendirmede kullandığınız aletlerin seramik ve iyon içeren özellikte olmasına özen gösterin. Saçlarınıza belirli aralıklarla maske uygulayın . Örneğin zeytinyağı maskesi saçınızın kaybettiği nemini geri kazanmasını sağlayacaktır.

ÇOK FAZLA ŞAMPUAN KULLANMAK KEPEK YAPIYOR:

Şampuan kullanırken oldukça dikkatli olmakta fayda var. Çok fazla şampuan kullanmamaya özen gösterin. Çok fazla şampuan saçlarınızı daha temiz ve bakımlı yapmaz. Kullandığınız fazla şampuan çok iyi durulamadığınız takdirde kepek sorunuyla karşılaşırsınız.Saçlarınızı yıkadıktan sonra mutlaka bakım kremi uygulayın.

SAÇLARINIZIN OKSİJEN ALMASINI SAĞLAYIN:

Soğuk havalarda saç daha çok kurumaktadır. Bu nedenle saçlarınızı soğuk havadan korumanız gerekemektedir. Özellikle saçlarınızı soğuk havadan korumak için yapmanız gereken en önemli şey bere takmak olacaktır. Ancak seçtiğiniz berelere dikat etmeniz gerekiyor. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Bereler çok sıkı ise kafa deriniz hava almaz bu da yine saçlarınızın dökülmesine neden olur. Bu nedenle saçlarınızı soğuk havadan korurken bir yandan da nefes almasını sağlamalısınız.