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Güzelliğiniz için bu tüyolara kulak verin!

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Konu güzellik olduğunda, kozmetik sektöründeki gelişmeleri de yakından takip etmek gerekiyor. Biz de bu noktadan yola çıktık ve filtreli makyaj bazlarından okyanus sulu ürün formüllerine yeni gelişmeleri ele aldık…

Güzelliğiniz için bu tüyolara kulak verin!
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– Kusursuz bir cilt görünümü için önem taşıyan makyaj bazları, kendinden filtreli olduklarında çok daha başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Renk dengeleyici pigmentleri ve ağırlaştırmayan formülüyle bu bazlar bakımlı kadınların olmazsa olmazı.

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– Fondöten sürerken, eğer bir yandan gözeneklerinizi kapatırken bir yandan da cildinizin parlayan kısımlarını matlaştırabiliyorsanız, doğru ürünü kullanıyorsunuz demektir.

– İnce yapılı ve krem dokulu allıklar her zaman kullanım kolaylığı sağlar. Yüz hatlarınızı ortaya çıkaran bu ürünler, cildinizin ışıltısını da dışarı yansıtır.

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– İçeriğinde hyalüronik asit ve aloe vera bulunan kozmetik ürünler, cildin nem ihtiyacını karşılama konusunda çok başarılıdırlar. Bu formüle bir de okyanus suyu eşlik ettiğinde, cilde temas eden mineral tuzlarıyla cildiniz bahara hazır hale gelir.

– Makyaj temizleyici satın alırken mutlaka cildinizin hijyen dışındaki ihtiyaçlarını da karşıladığından emin olun.

– Stres, cildi olumsuz yönde etkileyen en önemli nedenlerdendir. Bu nedenle pürüzlü görünüme sahip olan ciltler için en doğrusu, içeriğinde bitkisel gliserin ve şakayık çiçeği ekstresi olan ürünler kullanmak.

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– “Cildimin temizliğine gösterdiğim özen tahriş olmasına neden oluyor” diyenlerdenseniz, Hibiscus çiçeği ekstreleriyle zenginleştirilen ürünleri kullanın.

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