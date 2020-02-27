Gözlerin daha genç ve canlı gözükmesi için yapılması gerekenler

Gözlerinizin daha parlak ve genç görünmesi için uygulayabileceğiniz öneriler...

Gözlerinizin ekstradan bakıma ihtiyacı vardır. Göz çevresi insan yaşını gösteren en önemli organdır. Gözlerinizin daha parlak ve genç görünmesi için vereceğimiz öneriler işinize yarayacaktır.

Gözlerinize kafein banyosu

Yorgun ve şiş gözler için sallama çay poşetleri ile kompres yapmak en pratik yöntemlerden biridir. Kafein, göz cildi altındaki kan damarlarının azalmasını ve şişliğe neden olan sıvıların dağılmasını sağlar. Çay poşetini sıcak suya batırın sonra da birkaç saniyeliğine soğuk suya yatırın. Sırt üstü uzanın ve 15 dakika gözlerinizde tutun.

Beyaz göz kalemi ile aydınlık

Gözlerinizin iç tarafına beyaz göz kalemi uygulayarak aydınlık bir görüntü elde edebilirsiniz. Göz pınarı ve burun diplerinize uygulayın ve sürdüğünüz kalemi dağıtın.

Daha ince göz kalemi

Göz kalemi çekmek sizi daha genç gösterir. Ama akmayan bir göz kalemi ya da jel kıvamındaki göz kalemi daha kullanışlı olacaktır. Jel gözkalemi, sıvı gözkaleminden daha etkilidir bu nedenle kullanımı daha kolay olacaktır.

K vitamini ile göz altı torbalarına veda edin

K Vitamini içeren gözaltı kremi kullanan kadınlarda, 12 hafta içinde göz altı morluklarının ve torbalarının azaldığı görülmüştür. Retinol ve K Vitamini güneş ışığına karşı hassas olduğu için, sadece geceleri kullanılmalıdır. Ayrıca retinol, kaz ayağı görünümünü de azaltır.

Kaz ayaklarını kapatın

Kaz ayağı çizgileri, sizi yaşlı gösteren etkenlerden biridir. Ten renginize ve cilt tipinize uygun bir kapatıcı ile kaz ayağı görünümünü azaltabilirsiniz.

Kaşlarınızdaki boşlukları doldurun

Kaşlarınız ince ve seyrek olduğunda diğer yüz özellikleriniz de belirginliğini kaybeder ve olduğunuzdan daha yaşlı görünürsünüz. Kaşlarınızı şekillendirmek için uzman yardımı alabilirsiniz. Boşlukları doldurmak için de ten renginize uygun kaş kalemlerinden faydalanabilirsiniz.

Morlukları gidermek

Kırk yaşından sonra, cilt esnekliğini kaybeder ve incelir. Daha yorgun görünürsünüz. Kan damarlarındaki akış yavaşlar. Göz çevresi morluklarını kapatıcılar yardımı ile gizleyebilirsiniz. Ten renginize uygun bir kapatıcı ile göz çevrenizi aydınlatabilirsiniz.

Şişliği indirin

Mavi kantaron çiçeği, uzun yıllardır göz çevresi bakımında kullanılır. Yapılan araştırmalara göre, mavi kantaron çiçeği, göz şişliği için de birebirdir. Antibakteriyel etkisinin yanı sıra pek çok antienflamatuvar madde de içerir. Mavi kantaron özlü kremler kullanarak göz şişliğini indirebilirsiniz.

Maskaranızı doğru seçin

Maskara uygulamadan önce, kirpiklerinizin temiz ve kuru olmasına dikkat edin. Kirpik kıvırıcı yardımı ile kirpiklerinizi şekillendirebilirsiniz. Daha iyi sonuç almak için kirpik kıvırıcınızı saç kurutma makinesi ile 15 saniye ısıtabilirsiniz.