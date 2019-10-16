Gözaltı torbalarını gidermenin en doğal yolları

Gözaltı torbalarınızdan mı şikayetçisiniz? Doğal yöntemleri düzenli olarak uygularsanız bu morluklardan kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Göz çevresindeki koyu halkalar ve göz torbaları, yorgun gözükmenizin yanı sıra daha yaşlı görünmenize neden oluyor.

İşte daha canlı ve diri bir görünüm için doğal formüller...

Papatya veya yeşil çay poşetlerini buzdolabında yarım saat soğutun. Bu poşetleri gözünüzün üstünde bekletin. Yaklaşık olarak 5-10 dakika cildinizde beklettikten sonra yüzünüzü yıkayın ve göz kreminizle cildinizi nemlendirin. Bu yöntemi düzenli olarak uyguladığınız taktirde kısa sürede gözaltı torbalarından kurtulabileceksiniz.

Argan yağı gözaltı morluklarının giderilmesine yardımcı olan doğal yöntemlerden bir tanesidir. Düzenli kullanıldığı zaman koyu renkli halkalarının yok olmasının yanı sıra iltihabı da azaltır.

Hindistan cevizi yağını makyajınızı temizlemek için kullanabilirsiniz. Bu yağ hem cilt onarımını desteklemektedir hem de cildinizi beslemektedir. Hindistan cevizi yağı ile su geçirmez maskarayı bile silmeniz mümkün.