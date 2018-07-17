Evde Sivilce Maskesi Yapmak İçin Neler Gerekir?

İnsanı hayata küstüren ve fondötene sürükleyen bir oluşum sivilce. Geçsin diye dualar ettiğimiz, kimi zamansa sıkmadan duramadığımız bu cilt sorunu için artık sayısız çözüm önerisi var. Özellikle evde, doğal yollarla yapılabilen maskeler en çok tercih edilen yöntemlerinden. Eğer hala sivilcelerinizle mücadele ediyorsanız işte size evde sivilce maskesi hazırlayabilmeniz için gereken malzemeler.

1. Limon

Evde yapılan cilt bakımlarının en temel malzemesi olan limon sivilce maskesinde de karşımıza çıkıyor ve mikrop kırıcı, yatıştırıcı etkisini sivilceler üzerinde de gösteriyor.





2. Salatalık

Yoğurt ve salatalık karışımı özellikle yaz akşamı yemeklerinin yanına daha çok yakışsa da sivilcelerin giderilmesinde de büyük bir etkiye sahip.

3. Yulaf ve bal

Yulafın faydaları saymakla bitmiyordu ki cilde olan faydaları da ortaya çıktı, tam oldu. Birer çay kaşığı yulaf ve bal, dilerseniz bir çay kaşığı da yoğurt ekleyerek muhteşem bir maske elde edebilirsiniz.

4. Çay ağacı yağı

Özellikle sırtta çıkan sivilcelere uygulanan bu maskede yapmanız gereken tek şey bir bardak su içerisine 2-3 damla çay ağacı yağı ekleyip pamuk yardımıyla sırtınıza sürmek.





5. Çilek

Kokusuyla herkesi kendine hayran bırakan çilek sivilcelerin bir diğer büyük düşmanı. Dilerseniz birkaç çileği ezip üzerine biraz yoğurt ekleyerek muhteşem bir maske ya da ara öğün elde edebilirsiniz.

6. Yumurta akı

Yumurta akının içerisinde bulunan proteinler yüz için de oldukça faydalı. Bir yumurtanın akına 2 kaşık bal ve birkaç damla limon ekleyerek hem sivilcelerden kurtulun hem de yumuşak bir cilt kazanın.

7. Zerdeçal

Hep yemek tariflerinde karşımıza çıkan bir malzeme var karşımızda; zerdeçal. Sivilce lekelerine de iyi gelen zerdeçalın içerisine biraz yoğurt ve bal da ekleyebilirsiniz.

8. Tarçın

Kokusu güzel maske mi olur demeyin, bu tarifi mutlaka deneyin: 1 yemek kaşığı toz tarçına 2 yemek kaşığı bal ekleyerek tarçın maskesi hazırlayabilirsiniz. Yüzünüze sürdüğünüz an yumuşatıcı etkisini gösteren tarçın maskesini hafta 2-3 kez yapabilirsiniz.

9. Aspirin

Baş ağrısında karşımıza çıkan aspirin şimdi de sivilcelere savaş açmış durumda. 2-3 adet aspirini suda eritip üzerine 2 çay kaşığı bal ekleyerek hem sivilcelerden hem de sivilce izlerinden kurtulabilirsiniz.

10. Karbonat

Sivilcelerim azalsın, cilt lekelerimden kurtulayım hem de bütçemi sarsmasın adlı bir maske arayışınız varsa karbonat, zeytinyağı, yoğurt ve balı karıştırıp isteğinize ulaşabilirsiniz.

11. Portakal

Bu defa portakalları yemek için değil maske yapmak için soyuyoruz. Portakal kabuklarını 3 gün güneşte kuruttuktan sonra blenderda öğütün, ardından da üzerine bal ve yoğurt ekleyin.

12. Hindistan cevizi yağı

Tropikal iklimin esintilerinden vazgeçemiyorum diyenlere uygun bir sivilce maskesi bu. 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağına aynı ölçüde bal ve yoğurt, biraz da karbonat ekleyin ve maskeniz hazır!

13. Sarımsak

Eğer ulvi kokusuna dayanabilirim diyorsanız sarımsak içerisinde bulunan salisilik asidin sivilceler üzerindeki yok edici özelliğini değerlendirebilirsiniz.