Sadece 3 Malzemeyle Hazırlayabileceğiniz Birbirinden Lezzetli 23 Yemek Tarifi

Yalnızla 3 malzeme kullanarak harika yemekler yapmak ister misiniz?

Yemek yapmak kimi zaman keyifli bir aktivite olsa da kimi zaman da oldukça yorucu olabiliyor. Özellikle yoğun bir iş ya da okul gününden sonra eve döndüğümüzde hem besleyici hem de pratik yemekler yemek istiyoruz. İşte böyle anlarda hepimizin aklından geçen tek bir düşünce var: fazla malzeme gerektirmeyen pratik yemek tarifleri! Sizler için derlediğimiz bu yemek tarifleri sayesinde hem uygun fiyatlı hem pratik hem de besleyici yemekler pişirebilirsiniz. İşte sadece 3 malzemeyle hazırlanan birbirinden pratik tarifler!

1. Keçi peyniri dolgulu biberler

Fırını 200 dereceye ayarlayın. 1 kilo minik renkli biberi yıkayın ve ortadan kesin. İçerisindeki tohumları çıkartmayı unutmayın. İkiye böldüğünüz biberlerin içerisini keçi peyniriyle doldurun ve biberleri yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Biberleri fırınlamadan önce üzerlerine bir miktar bal gezdirmeyi unutmayın. Dilerseniz evinizde bulunan baharatlarla da tatlandırabilirsiniz. 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin ve afiyetle yiyin!

2. Ballı hardallı fırında somon

Bu tarifimizde somonun sosu için yalnızca üç malzeme kullanacağız ve ne kadar pratik olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! Bal, dijon hardalı ve elma sirkesini eşit miktarda karıştırın. 2 adet fileto somonun üzerine sürün ve somonları 220 derecelik fırında 12-14 dakika kadar pişirin. İşte bu kadar!

3. Humus kaplamalı çıtır tavuk

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Dilediğiniz kadar tavuk göğüsünü güzelce yıkayın ve bir fırın kabına yerleştirin. Tavuk göğüslerinin üzerini büyük marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz humusla kaplayın. Ardından kırmızı tatlı toz biberle çeşnilendirin. Damak zevkinize göre tuz ve karabiber eklemeyi unutmayın. Hazırladığınız tavukları 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin. İşte oldu!

4. Kahvaltı tavası

Yarım kilo hindi kıymasını, bir yemek kaşığı sıvı yağ eklediğiniz tavadan güzelce kavurun. Kavrulan kıymaya büyük marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz hazır salsa soslardan bir küçük kavanoz ekleyin. Bu şekilde birkaç dakika daha pişirin. Ardından hazırladığınız karışımın üzerine 4 adet yumurta kırın ve pişirmeye devam edin. Yumurtalar sevdiğiniz ayarda piştiğinde yemeğinizi ocaktan alabilirsiniz!

5. Zencefilli somon

Bu tarifimizde somonu çeşnilendirmek için yalnızca üç malzeme kullanacağız ve ne kadar pratik olduğunu görünce çok şaşıracaksınız! Bir tavanın içerisine 5 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. 2 adet fileto somonu, karabiber ve tuzla çeşnilendirin. Çeşnilendirdiğiniz filetoları kızgın tavadan her iki yüzü de kızaracak şekilde pişirin. İncecik kıydığınız 1 çay kaşığı kadar zencefili de filetoların üzerine ekleyin. Ardından bir yemek kaşığı kadar soya sosunu kızaran balıkların üzerine gezdirin ve dilediğiniz kadar incecik kıyılmış taze soğan ekleyin. İşte bu kadar!

6. Misket limonlu taco tavuk

2 yemek kaşığı taco baharatıyla 2 adet misket limonunun suyunu karıştırın. 1 kilo tavuk göğüsüne hazırladığınız karışımı ilave edin ve tavukları en az 30 dakika kadar bu karışımda bekletin. Tercihen bir ızgarada (tava kullanacaksanız 2 yemek kaşığı zeytinyağı eklemeyi unutmayın) önlü arkalı olacak şekilde pişirin. Afiyet olsun!

7. Tavuklu caprese salata

250 gram mozzarella peyniri küçük lokmalar halinde doğrayın ve bir kaseye alın. Üzerine ortadan ikiye böldüğünüz 250 gram cherry domatesi de ekleyin. Bir adet tavuk göğüsünü tuz ve karabiberle çeşnilendirin. Yüksek ateşte önlü arkalı pişirin. Pişen tavuğu güzelce dilimleyin ve salatanıza ekleyin. Oldukça kolay!

8. Barbekü soslu tatlı patatesler

Fırını 220 dereceye ayarlayın. 2 adet orta boy tatlı patatesi ortadan kesin ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. Daha önceden hazırladığınız pişmiş ve didiklenmiş yarım kilo tavuk etini 5 yemek kaşığı barbekü sosuyla karıştırın ve orta ateşte 5-10 dakika kadar pişirin. Tatlı patatesleri 220 derecelik fırında yarım saat pişirin. Fırından çıkardığınız patateslerin üzerine tavuk karışımını eşit bir şekilde paylaştırın ve 5 dakika kadar daha fırına verin. Bitti bile!

9. Tereyağlı peynirli makarna

Bu tarifimizde ise makarna sosu olarak çok basit ve az malzemeli bir sos yapacağız. Geniş bir tencerenin içerisinde bir paket makarnayı haşlayın. Makarnanın suyundan bir bardak kadar kenara ayırmayı unutmayın. Pişen makarnayı süzün ve makarna tenceresinin içerisine 50 gram tereyağı ilave edin. Kenara ayırdığınız makarna suyunu yavaş yavaş ekleyerek tereyağını eritin. Eriyen tereyağına 1 adet yumurta sarısı ve bir su bardağı rendelenmiş parmesan ekleyin. Tüm malzemeler güzelce harmanlandığında makarnaları da tencereye ilave edin ve güzelce karıştırın. Afiyet olsun!

10. Siyah fasulye çorbası

İki konserve siyah fasulye ve bir bardak tavuk suyunu bir tencerenin içerisine alın. Ardından 3 adet domatesin kabuğunu soyun ve minik küpler halinde doğrayın. Doğradığınız domatesleri de tencereye ekleyin ve tüm malzemeleri 10 dakika kadar orta ateşte pişirin. Pişen malzemelerinizi bir blender yardımıyla ezin. İşte dünyanın en pratik çorbası!

11. Limonlu ve tereyağlı somon

O zaman yine bir somon sosuyla devam edelim! 2 adet somon filetoyu karabiber ve tuzla çeşnilendirin ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Somon dilimlerinin üzerini 20 gram tereyağı, bol bol limon dilimi ve çeşitli baharatlarla kaplayın. Sosladığınız somon dilimlerinin üzerini de yağlı kağıtla kapladıktan sonra daha önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin ve afiyetle yiyin!

12. Jambonlu ve peynirli börek

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Çoğu ekmek fırınında bulabileceğiniz bir adet ekmek hamurunu dikdörtgen şeklinde açın. Hamura şekil vermek için un kullanmayı unutmayın. Şekil verdiğiniz hamurun üzerine bir sıra halinde jambon ve peynir dilimleri ekleyin ardından hamuru bir dürüm gibi kapatın. Hazırladığınız dürümü yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisinin üzerine yerleştirin ve 50 dakika kadar pişirin. Dilerseniz hardalla servis edebilirsiniz!

13. Kolay mac&cheese

2 su bardağı sütü bir tencereye alın ve içerisine 2 su bardağı dirsek makarna ekleyin. Makarnayı sütle beraber pişirin ancak sütün kaynamamasına dikkat edin. Makarnalar piştiğinde tencereyi ocaktan alın ve içerisine 1 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri ilave edin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve afiyetle yiyin!

14. Domatesli ve peynirli ekmek dilimleri

6 adet tam tahıllı tost ekmeğini yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. Ekmek dilimlerinin üzerine ince dilimler halinde kaşar peyniri ve domates ekleyin. Ekmeklerinizi fırına vermeden önce üzerlerine zeytinyağı gezdirmeyi ve dilediğiniz baharatları eklemeyi unutmayın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirdiğiniz ekmeklerinizi afiyetle tüketin!

15. Barbekü soslu tavuk lokmaları

Fırını 190 dereceye ayarlayın. Yarım kilo tavuk göğüsünü lokmalık parçalar halinde kesin ve bir kaseye alın. 290 gram barbekü sosunu da kaseye ilave edin ve tüm malzemeleri güzelce harmanlayın. Kilitli bir poşet içerisinde bir paket barbekü soslu cipsi ezin. Her bir tavuk parçasını cips kırıntısına bulayın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin. Cipsle kaplanan tavukların 12 dakika kadar pişirin. İşte hazır!

16. Yumurtalı ve ıspanaklı quesadilla

Bu tarifimizde de üç değil dört malzeme kullanmamız gerekecek ancak inanın denemeye değer! Bir tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın ve bir avuç ıspanağı soteleyin. Ardından kavrulan ıspanaklara iki adet yumurta ve yarım su bardağı rendelenmiş cheddar ekleyin. Tüm malzemeler harmanlandığında hazırladığınız karışımı tortilla’nın arasına koyun ve bir dürüm gibi sarın. Hazırladığınız dürümü 2-3 dakika kadar tost makinesinde ısıttıktan sonra afiyetle tüketin!

17. Domatesli ve pesto soslu dil balığı

Balık tüketmeyi sevenler için çok farklı ve lezzetli bir balık sosuyla devam edelim! 2 adet fileto dil balığını tuz ve karabiberle çeşnilendirdikten sonra yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Balık dilimlerinin üzerine bir kaşık dolusu pesto sos ve ortadan ikiye kesilmiş 250 gram cherry domates ekleyin. Sosladığınız balık dilimlerinin üzerini de yağlı kağıtla kapladıktan sonra daha önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin ve afiyetle yiyin!

18. Kolay tavuk şiş

Yarım kilo göğüs etini lokmalık parçalar halinde dilimleyin ve kilitli bir poşetin içerisine koyun. Bir kasenin içerisinde yarım su bardağı soya sosu, iki diş rendelenmiş sarımsak, 2 yemek kaşığı su ve 1 yemek kaşığı balı güzelce karıştırın. Bu sosun minik bir kısmını kenara ayırın ve geri kalanını tavuklara ilave edin. Tavukları sosun içerisinde, kitli poşette ve 4 saat kadar marine edin. 4 saatin sonunda tavukları buzdolabından çıkarın ve çöp şişlere dizin. Daha önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız tavukların üzerine bir fırça yardımıyla kalan sosu sürün. Yemeğiniz hazır, yanında süzme yoğurt ve tortilla ile servis etmeyi unutmayın!

19. Mantar dolması

Bu tarifimiz için satın aldığınız mantarların büyük ve ızgaralık olması gerektiğini hatırlatarak başlayalım. Ayıklayıp temizlediğiniz mantarları yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisinin üzerine yerleştirin. Mantarların içerisine birer dilim jambon yerleştirin ve her bir mantarın üzerine bir adet yumurta kırın. Daha önceden 180 dereceye ayarladığınız fırında 20-30 dakika kadar pişirin. Dilerseniz mantarları fırından çıkarmadan önce rendelenmiş kaşar da ekleyebilirsiniz. İşte bu kadar!

20. Kolay tavuk salatası

Şimdi sıra çok pratik bir tarifte! 1 su bardağı haşlanmış ve didiklenmiş tavuğu bir kasenin içerisine alın. Üzerine 2 yemek kaşığı mayonez ve çeyrek su bardağı kuru üzüm ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve afiyetle yiyin!

21. Kolay tavuk kanatları

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Bir kilo tavuk kanadını bir kasenin içerisine alın ve üzerine 3 yemek kaşığı İtalyan baharatı ekleyin (büyük marketlerde bulabilirsiniz). Ardından 2 yemek kaşığı bal ekleyin ve tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Sosladığınız tavuk kanatlarını yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsinin üzerine yerleştirin ve 20-30 dakika kadar pişirin. Mis gibi!

22. Marcella Hazan’ın ünlü makarna sosu

5 adet domatesin kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın. Bir tencerenin içerisine 5 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve doğradığınız domatesleri soteleyin. Domateslerin suyunu da kullanmaya özen gösterin. Bir adet soğanın kabuğunu soyun ve ortadan ikiye kesin. Ortadan ikiye kestiğiniz soğanı sosun içerisine ekleyin. Dilediğiniz kadar tuz ekleyin ve arada karıştırarak 45 dakika kadar pişirin. Servis etmeden önce soğanları sosun içerisinden çıkarmayı unutmayın. Afiyet olsun!

23. Karnabahar çorbası

Derin bir tencerenin içerisinde 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın ve küp küp doğradığınız bir orta boy soğanı soteleyin. Ardından yıkayıp ayıkladığınız karnabaharı da tencereye ilave edin ve 2 bardak su ekleyin. Bu şekilde karnabahar yumuşayıncaya dek pişirin. Eğer suyun azaldığını fark ederseniz su eklemeyi unutmayın. Karnabahar yumuşayınca çorbanızı bir blender yardımıyla püre haline getirin. Eğer gerekiyorsa su ekleyin ve bir kere daha kaynatın. Dilediğiniz kadar tuz ve karabiberle tatlandırmayı unutmayın. Afiyet olsun!