Reçelsiz kahvaltı düşünemeyenlere 9 tarif

Pazar kahvaltınıza renk katacak lezzetli ve farklı reçel tarifleri...

Hazır hafta sonu da gelmişken hepimizin aklında tek bir düşünce var: Pazar kahvaltısı! Hafta içi koşuşturmayla geçen sabahlardan sonra iyi bir kahvaltı yapmayı hak ettiniz. Peki mükellef bir kahvaltı sofrası için ihtiyacınız olan şeyi biliyor musunuz? Elbette çeşit çeşit reçeller! Uzun bir kahvaltının ardından taze ekmeğe çeşit çeşit reçel sürmek kadar güzel bir şey yok. Yanında da taze demlenmiş çay… Eğer siz de bizim kadar heyecanlandıysanız işte birbirinden güzel reçel tarifleri…

1. Üzüm reçeli



Bol suda yıkayıp fazla sularını süzdürdüğünüz 750 gram üzümün saplarını tek tek ayıklayın. Bütün halde bıraktığınız üzüm taneleri ve 750 gram toz şekeri derin bir tencereye alın. Kendi suyunu salması için kapağı kapalı tencerede bekletin. Meyvelerin bıraktığı su miktarı yeterli olmayacağından yarım su bardağı içme suyu ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakın. Tencerenin yüzeyine çıkan köpükleri bir kevgir yardımıyla alın. Kısık ateşte 30 dakika kadar kaynattığınız reçel karışımına 1 adet çubuk tarçını da katıp yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Temiz bir tabağa damlattığınız reçeli soğutup kıvamını kontrol edin. Çubuk tarçını içinden alıp kenara ayırın. Kıvam alan reçel karışımına 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyunu ekleyip yavaşça karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Kapağı sıkıca kapanan kaynar suda bekletilip kurulanmış kavanoza ocaktan aldığınız reçel karışımını sıcağı sıcağına dökün. Kapağını sıkıca kapattığınız kavanozu ters çevirip oda ısısında soğuttuktan sonra ısı ve ışık geçirmeyen bir ortamda muhafaza edin. Afiyet olsun!

2. Ceviz reçeli

1 kilogram ham cevizin kabuklarını çok ince olacak şekilde soyun. Bunu yaparken bir eldiven kullanmayı unutmayın. Büyük bir kavanoza üzerlerine geçecek kadar içme suyu koyun. 2 gün boyunca o suyun içerisinde bekletin. Sonrasında günde 3 kere, 7 gün boyunca suyunu değiştirerek cevizleri içme suyunda bekletmeye devam edin. Sudan çıkardığınız cevizleri 1 gün boyunca 1 su bardağı kireç kaymağına yatırın. 1 günün sonunda cevizleri 2-3 defa yıkayın ve hafif yumuşayana kadar yani yaklaşık 20 dakika kadar normal suyun içerisinde haşlayın. Sonra süzüp soğuk suya atın. Cevizler sivri bir cisimle (kürdan, şiş) delerek içerisindeki acı suyu çıkarın. 6 su bardağı su, 1 kilogram toz şeker ve 1 çorba kaşığı limon suyu ile kıvamlı bir şerbet hazırlayın. Deldiğiniz ve acı suyunu çıkardığınız cevizleri 5 adet karanfil beraber şerbetin içerisine atın. Şerbeti kıvam bulmaya başlayınca ocaktan alın ve tencerenin üzerine bir tülbent örtüp 1 gün boyunca güneşin altında bekletin. Ertesi gün ceviz tanelerini süzerek kenara alın ve şerbeti tekrardan kaynatın. Kıvamı iyice koyulaşınca cevizleri de içerisine ekleyip. Soğumasını bekleyin. Reçel iyice soğuyunca kavanozlara koyarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Afiyet olsun!

3. Karadut reçeli

Sap kısımlarını ayıkladığınız 600 gram karadutu narin oldukları için bol suda incitmeden yıkayın. Fazla sularını süzgeçte bekletip süzdürün. Derin bir tencereye aldığınız ayıklanmış ve yıkanmış dutların üzerine 400 gram toz şeker serpin. Kendi suyunu salması için kapağını kapattığınız tencerede yaklaşık 6 saat bekletin. Suyunu salan dutları, kısık ateşte kıvam alıp dutlar hafif yumuşayana kadar pişirin. Reçelin suyu kıvam almalı ancak dutlar dağılmamalı. Yarım tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyunu da ekleyerek 2-3 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Kıvam alan dut reçelini kaynatıp kuruladığınız temiz bir kavanoza boşaltın. Zedesiz ve temizlenmiş kavanoz kapağını sıkıca kapattıktan sonra reçel kavanozunu ters çevirip bir gece bu şekilde bekletin. Afiyet olsun!

4. Ahududu reçeli

1 kilo ahududuyu, zarar vermeden bol suda yıkayın. Bir tencerenin içerisine koyun ve üzerlerine 1 kilo toz şeker ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak 1 gün bu şekilde bekletin. Tencereyi ocağa alın ve içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyin ve kaynatmaya başlayın. Orta ateşte yaklaşık 30-35 dakika kadar kaynatın. Sonrasında yarım limonun suyunu ekleyerek kaynatmaya devam edin. Reçeliniz hala sıcakken, kaynatıp dezenfekte ettiğiniz ve sonrasında güzelce kuruladığınız kavanozlara paylaştırın. Bu şekilde reçellerin kapaklarını kapatmadan tamamen soğuyana dek oda ısısında bekletin. Reçeller tamamen soğuduktan sonra kapaklarını sıkıca kapatın ve kavanozları iyice sıkışmaları için ters çevirin. Reçelinizi kuru ve serin bir ortamda saklayabilirsiniz. Afiyet olsun!

5. Gül reçeli



200 gram gül yaprağını ayıklayın. Gül yapraklarını dibindeki beyaz kısımdan kesin. Yapraklarını dikkatli bir şekilde birkaç kez sudan geçirerek yıkayın. Yıkadığınız gül yapraklarını fazla suyunu süzdürün. Derin bir tencerenin içerisine alın. 2 su bardağı şekeri üzerine serpin ve bir gece bekletin. Ertesi gün suyunu salmış olan şeker ve gül yapraklarını kısık ateşte 2 su bardağı su ile birlikte kaynatın. Kaynama başlayınca yarım limonun suyunu ekleyin ve özdeşleşene kadar pişirmeye devam edin. Bu şekilde karıştırarak ortalama 20 dakika kadar pişirin. Ardından ocaktan alın ve karıştırarak oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Kavanozlara paylaştırın ve tamamen soğuduktan sonra ağzını kapatarak saklayın. İşte bu kadar, afiyet olsun!

6. Süt reçeli



1 litre tam yağlı inek sütünü, 1 su bardağı toz şekeri ve 1 adet vanilya çubuğunu derin bir tencereye alın. Kısık ateş üzerinde tahta bir kaşık yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. Asıl macera şimdi başlıyor. Süt göz göz olup, kaynamaya başladığında 1 çay kaşığı karbonatı katıp ocağın altını daha da kısın. Karbonat sütü kabartacak karıştırdıkça sönecektir. Reçel karışımını sürekli karıştırarak kısık ateşte bir saat kadar pişirin. Vanilya çubuğunu tencereden alın. Çok uzun süre ara vermeden, sürekli karıştırdığınız reçeli, kısık ateşte yaklaşık üç saat kadar pişirmeye devam edin. Tencerenin yüzeyine çıkan köpükleri arada temizleyin. Sürenin sonunda rengi ve kıvamı koyulaşan süt reçelini ocaktan alın. Parlaklık kazanması ve pürüzsüz bir kıvam alması için son bir kez çırptıktan sonra temiz-kuru bir kavanoza boşaltın. Reçel soğuduktan sonra kapağını dikkatli bir şekilde kapatıp buzdolabında muhafaza edin. Afiyet olsun!

7. Ham incir reçeli



Soyulmuş ve ayıklanmış 100 adet ham inciri bol suyla yıkayın ve bir tencereye alın. Üstlerine geçecek kadar su ilave ettikten sonra, incirler yumuşayana dek yaklaşık 15 dakika kaynatın. Sürenin sonunda incirleri bir kevgirle süzerek alın soğuk suyla güzelce durulayın, ardından da buzlu su dolu bir kaba atın. Böylece incirler yeşil renklerini kaybetmeyecekler. İncirleri buzlu suda 2 saat kadar bekletin ve ardından zedelemeden tek tek sularını sıkarak başka bir kaba alın. Böylece acı suları çıkmış olacak. Sularını sıktığınız incirleri tekrar bol suyla yıkatın ve tekrar zedelemeden sularını sıkarak ayrı bir kaba alın. Bu işlemi 2 defa daha tekrarlayın ki incirlerin acı suları tamamen çıkmış olsun. Reçelin şerbeti için gerekli olan 4 su bardağı suyu ve 5 su bardağı toz şekeri bir kaba alın ve kaynamaya başladıktan sonra içine 5 adet karanfil de ekleyin. Ardından sularını sıktığınız ham incirleri ekleyin, bu şekilde şerbeti hafifçe koyulaşana dek yaklaşık 20 dakika reçelinizi kaynatın. Son olarak yarım limonun suyunu da ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın. Reçeliniz ılıklaştıktan sonra, kaynatıp dezenfekte ettiğiniz ve sonrasında güzelce kuruladığınız kavanozlara incir reçelinizi paylaştırın. Bu şekilde reçellerin kapaklarını kapatmadan tamamen soğuyana dek oda ısısında bekletin. Reçeller tamamen soğuduktan sonra kapaklarını sıkıca kapatın ve kavanozları iyice sıkışmaları için ters çevirin. Reçelinizi kuru ve serin bir ortamda saklayabilirsiniz. Afiyet olsun!

8. Ayva reçeli



Kabuklarını soyduğunuz 3 adet ayvayı ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkartıp kenara ayırın. Bol suda yıkadığınız ayvaları arzuya göre; iri küpler halinde ya da dilim olarak kesin. Doğranmış ayvaları tencereye alın. 2 su bardağı toz şekeri, üzerlerini eşit olarak kapatacak şekilde ekleyin. Ayvaların üzerini geçmeyecek kadar yaklaşık 1,5 su bardağı suyu tencereye aktarın. 3 adet karanfili ve 4 adet ayva çekirdeğini de ekleyin. Reçeli, ayvalar yumuşayıp şerbeti renk alana kadar orta ateşte yaklaşık 90 dakika pişirin. 1 yemek kaşığı limon suyunu ekleyip, ocaktan alın. Ilınan reçeli kavanozlara doldurun ve soğuduktan sonra kapağı kapalı şekilde muhafaza ederek kullanın. Afiyet olsun!

9. Karpuz reçeli



750 gram karpuzun kabuklarının beyaz kısımlarını elma dilimi boyutunda dilimleyin. 5 litre suya 200 gram kireci koyup 1 gece bekletin. Ertesi gün kireç dibe çöktüğünde, üzerindeki suyu dikkatlice kabukları aldığınız kaba, üzerlerini geçecek kadar koyun. Kabukları kireçli suyun içinde yaklaşık 6 saat kadar bekletin. 6 saat sonunda kabukları iyice yıkayın. Bir tencerenin içerisinde 5 su bardağı suyu ve 750 gram toz şekeri karıştırın. Üzerine kabukları ekleyip 30 dakika boyunca kaynatın. 1 gece soğumaya bırakın ve ertesi gün 20 dakika daha kaynatın. Kaynarken yarım tatlı kaşığı limon tuzunu, 2 adet karanfili ve 1 adet çubuk tarçını da içine koyun ve yaklaşık 10 dakika kadar içinde beklettikten sonra karanfil ve tarçını reçelin içinden çıkarın. Kıvam aldığını gördüğünüzde reçeli ocaktan alın ve kavanozlara doldurup kapağını kapatın. Afiyet olsun!