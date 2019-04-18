Mükemmel yumurta haşlamanın püf noktaları

Yumurta pişirmenin ve yemenin bir sürü yöntemi vardır. Şüphesiz ki, bunlardan en sağlıklısı, diyetlerimizin vazgeçilmezi haşlanmış yumurtadır. Yumurta haşlama süreniz yumurtayı ne çeşit istediğinizle bağlantılı olarak değişir. Bazılarımız yumurtanın sarısını biraz daha akışkan severken, bazılarımız kayısı dediğimiz şekilde yemeyi tercih eder. Her damak zevkine göre haşlanmış yumurta pişirmenin püf noktaları bu yazıda…

Kıvamlı haşlanmış yumurta elde etmek için ne yapmalı?

Yumurtalarınızı (hepsi yan yana tek bir sırada olacak şekilde) derin bir tencereye alın. Bir seferde 6 yumurtadan fazlasını haşlamamanız önerilir çünkü bu daha fazla su gerektirecektir ve kaynatmanız daha fazla zaman alacaktır. Bu da, daha suyunuz kaynamadan yumurtalarınızın fazla pişmesine sebep olacaktır.

İkinci olarak, tencereye yumurtalarınızın üstünü örtecek şekilde soğuk su ilave edin. Suyunuz kaynadığında ısıyı düşürün. Şimdi dakika tutmaya başlayabilirsiniz. Tencerenin üzerini kapatmayın.

İstediğiniz kadar piştiğini düşündüğünüz zaman yumurtaların suyunu dökün ve daha fazla pişmelerini engellemek için üzerlerine soğuk su tutun.

Sarısı akışkan yumurta elde etmek için yumurtalarınızı 2 ile 4 dakika arası haşlayabilirsiniz.

Cıvık yumurta (solda), Rafadan Yumurta (sağda)

Akı yumuşak, sarısı çok az pişmiş ve akışkan kıvamda olan cıvık yumurtalar için 2 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

Beyazı pişmiş sarısı akışkan kıvamda olan rafadan yumurtalar için ise 3 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.

“Sarısı yumuşak olsun ama fazla akışkan olmasın” diyorsanız, yumurtalarınızı 4 – 4,5 dakika kadar pişirebilirsiniz.



Akı iyi pişmiş, sarısı ise akmayacak yumuşaklıkta kayısı kıvamında yumurtalar elde etmek için cezve veya tencerenizdeki su kaynadıktan 4-4,5 dakika sonra yumurtaları çıkarıp, üzerinde soğuk su gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Sert ve sarısı akışkan olmayan katı bir yumurta için 5,5 – 6 dakika haşlayabilirsiniz.

Eğer yumurtanızdaki o cıvık görünümü sevmiyorsanız ve daha katı bir formda tüketmeyi seviyorsanız, beyazı ve sarısı çok pişmiş bir yumurta elde etmek için 5,5 – 6 dakika haşladıktan sonra tüketebilirsiniz.

Çok sert bir yumurta için ise 7 – 8 dakika, en fazla 12 dakika pişirip servis edebilirsiniz.

12 dakikadan fazla pişirmeniz, yumurtanın aşırı pişmiş olmasına sebep olabilir. Bu süreyi geçmemek idealdir.

Peki, haşlanmış yumurta soymanın en kolay yöntemi nedir?

Kolayca soymanın en iyi yöntemi, yumurtayı tezgâha yatırıp avucunuzla hafif bir baskı uygulayarak yuvarlamaktan geçer. Kabuk kırıldığında yumurtayı soğuk suya batırın. Bu, yumurtanın zarının gevşemesine katkı sağlayacaktır. Zarı, yumurta suyun içindeyken de kolayca soyabilirsiniz. Hem de bu şekilde yumurtanız soğuyacak ve soyulması kolaylaşacaktır.