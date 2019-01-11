Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif

Her mevsimin kendine has meyveleri vardır. Mesela şeftali, çilek, karpuz gibi meyvelere hep yaz meyvesi gözüyle bakarız. Portakal, mandalina, ayva, nar gibi meyvelerse kış aylarının güzide meyveleridir. Peki, biz bu meyvelere hak ettiği değeri gerçekten veriyor muyuz?

Tamam hadi portakalı biraz kullanıyoruz belki ama neden hiç mandalinalı ya da narlı tarifimiz yok? Varsa da neden bilinmiyor? Mandalinanın faydaları saymakla bitmiyor. Biz de sizler için düşündük taşındık ve mandalinayla yapılabilecek birbirinden güzel, lezzetli ve bolca C vitaminli tarifler bulduk! Umarız ki beğenir ve evde de denersiniz.

1. Mandalina reçeli



Kahvaltıların gözdesi, anneannelerimizin kavanoz kavanoz yaptığı çeşit çeşit reçellere “neden mandalina reçeli eklenmesin ki?” dedik. Normal reçellerden çok da bir farkı yok. İhtiyacınız olan tek şey 1 kilo mandalina, 1 kilo şeker, 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı limon suyu. Öncelikle mandalinaların suyunu sıkın, ama sakın kabuklarını atmayın! Çünkü mandalina kabuklarını, üstlerini geçecek kadar suda kaynatacaksınız. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra süzün ve üzerine tekrar su koyarak bu işlemi tam tamına 3 kere tekrar edin. Böylece mandalina kabuğunda kalan o beyaz kısımların acımtırak tadından kurtulacaksınız. Bir yandan da, mandalina suyunu limon suyunu ve şekeri orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başlayan reçelin içerisine kabukları ekleyin ve köpük oluştukça köpükleri alıp atın. Vakumlayarak saklamak istiyorsanız sıcak sıcak kavanozlara doldurup ters çevirin ve ta daa! Sofralarınıza yeni bir lezzet daha kazandırdınız. Küçük bir söz söyleme hakkımız varsa, damla sakızı seviyorsanız kesinlikle ekleyin, müptelası olacağınıza bahse gireriz!

2. Mandalinalı kek



En sevdiğiniz puf, vanilyalı kek tarifinizi düşünün. Yapmanız gereken tek şey bu tarife 2 adet mandalina ve 2 adet portakal suyu eklemek, kabuklarını beyazı çıkmadan rendelemek ve kekin içerisine koyduğunuz şekerle ovarak katmak. Kokusu ve tadı sizi mest edecektir! Tıpkı yediğimiz mandalinanın ya da portakalın kabuğunu eskiden sobanın üzerine koyduğumuzda yayılan koku gibi!

3. Mandalinalı lokum



Taze sıkılmış yarım litre mandalina suyu, 1 büyük çay bardağı şeker, 2 yemek kaşığı nişasta. İhtiyacınız olan tüm malzemeler bunlar! Sadece üç malzemeyle aşırı lezzetli bir tatlı yapmaya kim hayır diyebilir ki? Jel kıvamına gelene kadar malzemeleri pişirip, ister borcama, ister bardaklara koyun ve 1 gün dolapta bekletin. Ertesi gün çıkarıp Hindistan cevizine bulayın ve ta daaa hazır!

4. Mandalinalı cheesecake



Yine klasik bir cheesecake tarifi düşünün ve bu cheesecake için yapacağımız sos bu sefer alıştığımız kırmızı meyveli, limonlu ya da çikolatalı sos olmasın. Onun yerine mandalinalı bir sos olsun! 2 adet mandalinanın suyunu sıkın ve 2 adet paket jöle, 4 yemek kaşığı şeker ve 2 çay bardağı suyla kısık ateşte karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra kısa bir süre soğutun. Sonra cheesecake’inizin üzerine dökün ve soğuduktan sonra afiyetle yiyin!

5. Mandalinalı smoothie



Sabahları kahvaltı yapmayı sevmeyenler için hem vitamin takviyesi hem de kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirici bir tarif. 2 adet mandalina, 1 adet dondurulmuş muz ve 1 çay bardağı yoğurt. Daha tatlı olsun derseniz biraz bal, daha çok enerji versin derseniz de ceviz ekleyin. Rondoda bızztlatın veee afiyet olsun!

6. Mandalinalı kereviz yemeği



Kerevizin portakallısı var, ayvalısı var, yeşil elmalısı var neden mandalinalısı olmasın? Normal kereviz yapar gibi yemeğinizi yapacaksınız, tek yapmanız gerekense 1 bardak mandalina suyu eklemek. Lezzeti, kokusu ve tadı katbekat artacak emin olun! Afiyet şifa olsun.

7. Mandalinalı Türk kahvesi



Kahvenizi su yerine mandalina suyuyla yapmaya ne dersiniz? Bizce denemeye değer. Tarifi tek cümlede verdik aslında ama biraz daha açıklayıcı olalım. Mandalinanızın suyunu sıkın, ölçerek normal kahve yapar gibi yapın. Afiyet olsun!

8. Mandalinalı tart



Bol tereyağlı, kıtır kıtır, sıcacık ve lezzetli bir tarta kim hayır diyebilir ki? Hem kremalı olsun, hem mandalinalı olsun, hem de tart olsun, üçü bir arada diye buna deriz işte! Tart hamurunuzu hazırlayın ve pişirin, içerisine pastacı kreması yapın, tartı da ve kremayı da biraz soğuduktan sonra ekleyin ki tartınız yumuşamasın. En üstüne, cheesecake’e yaptığımız gibi güzel mandalinalı bir sos yapın ve afiyetle yiyin!

9. Mandalina dolgulu kurabiye



En başta bir mandalina reçeli yapmıştık ya, işte bir de onunla kurabiye yapalım dedik! Kıtır kıtır bir kurabiye içerisinde de mandalina reçeli, biz yazarken acıktık! 250 gram tereyağı, 1 bardak şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yumurta sarısı ve aldığı kadar unla kurabiyenizi yoğurun. İçerisini mandalina reçeliyle doldurup 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin!

10. Mandalinalı puding



Pudingin bin bir türlü hali var, neden mandalinalısı olmasın ki? 2 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta ve 1 tatlı kaşığı tere yağını küçük bir tencerede kıvam alana kadar pişirin. E gerisini biliyorsunuz zaten! Kaplara doldurup dolaba atın, ama sıcakken de küçük bir kaçamak yapmayı unutmayın!

Afiyet olsun!