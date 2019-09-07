Hangi ayda hangi balık yenir?

Balığın tadı ve kalitesi mevsime göre değişir. O nedenle hangi ay hangi balık yiyeceğini bilmek çok önemlidir.

İşte ay ay balık yeme rehberi... OCAK AYI: Hamsi ve kefal balığı ocak ayında tercih edilecek lezzette balıklar arasındadır. ŞUBAT AYI: Şubat ayının favorisi gümüş ve kefal balığıdır. MART AYI: Barbunya ve levrek balığı mart ayında sofralarınızı renklendirecektir. NİSAN AYI: Nisan ayının göz bebekleri ise kalkan ve kılıç balığıdır. MAYIS AYI: Tekir ve dil balıklarında bahar aylarında tüketebileceğiniz son balıklardır. HAZİRAN AYI: Yaz aylarının başlangıcıyla karagöz ve kırlangıç balıkları iyi bir tercih olacaktır. TEMMUZ AYI: Tekir ve barbunya balıkları temmuz ayında tüketebileceğiniz balıklardır. AĞUSTOS AYI: Sardalye ve çingene palamudu ise ağustos sıcaklarında akşam sofranızı güzelleştirmek için harika seçeneklerden biri. EYLÜL AYI: İzmarit, istavrit ve kırlangıç balıkları eylül ayında rahatlıkla tüketebileceğiniz balıklardır. EKİM AYI: Sonbaharın ortasına geldiğimizde seçimimiz lüfer ve palamut balıkları olacaktır. KASIM AYI: Uskumru, hamsi ve pisi balıkları ise kasım ayının favorileridir. ARALIK AYI: Senenin son ayında ise torik, tekir ve çinakop balıklarını tercih edebilirsiniz.