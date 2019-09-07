Hangi ayda hangi balık yenir?

İşte ay ay balık yeme rehberi...
OCAK AYI:
Hamsi ve kefal balığı ocak ayında tercih edilecek lezzette balıklar arasındadır.
ŞUBAT AYI:
Şubat ayının favorisi gümüş ve kefal balığıdır.
MART AYI:
Barbunya ve levrek balığı mart ayında sofralarınızı renklendirecektir.
NİSAN AYI:
Nisan ayının göz bebekleri ise kalkan ve kılıç balığıdır.
MAYIS AYI:
Tekir ve dil balıklarında bahar aylarında tüketebileceğiniz son balıklardır.
HAZİRAN AYI:
Yaz aylarının başlangıcıyla karagöz ve kırlangıç balıkları iyi bir tercih olacaktır.
TEMMUZ AYI:
Tekir ve barbunya balıkları temmuz ayında tüketebileceğiniz balıklardır.
AĞUSTOS AYI:
Sardalye ve çingene palamudu ise ağustos sıcaklarında akşam sofranızı güzelleştirmek için harika seçeneklerden biri.
EYLÜL AYI:
İzmarit, istavrit ve kırlangıç balıkları eylül ayında rahatlıkla tüketebileceğiniz balıklardır.
EKİM AYI:
Sonbaharın ortasına geldiğimizde seçimimiz lüfer ve palamut balıkları olacaktır.
KASIM AYI:
Uskumru, hamsi ve pisi balıkları ise kasım ayının favorileridir.
ARALIK AYI:
Senenin son ayında ise torik, tekir ve çinakop balıklarını tercih edebilirsiniz.