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Hangi ayda hangi balık yenir?

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Balığın tadı ve kalitesi mevsime göre değişir. O nedenle hangi ay hangi balık yiyeceğini bilmek çok önemlidir.

Hangi ayda hangi balık yenir?
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 İşte ay ay balık yeme rehberi... 

OCAK AYI:

Hamsi ve kefal balığı ocak ayında tercih edilecek lezzette balıklar arasındadır. 

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ŞUBAT AYI:

Şubat ayının favorisi gümüş ve kefal balığıdır.

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MART AYI:

Barbunya ve levrek balığı mart ayında sofralarınızı renklendirecektir.

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NİSAN AYI:

Nisan ayının göz bebekleri ise kalkan ve kılıç balığıdır.

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MAYIS AYI:

Tekir ve dil balıklarında bahar aylarında tüketebileceğiniz son balıklardır.

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HAZİRAN AYI:

Yaz aylarının başlangıcıyla karagöz ve kırlangıç balıkları iyi bir tercih olacaktır.

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TEMMUZ AYI:

Tekir ve barbunya balıkları temmuz ayında tüketebileceğiniz balıklardır.

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AĞUSTOS AYI:

Sardalye ve çingene palamudu ise ağustos sıcaklarında akşam sofranızı güzelleştirmek için harika seçeneklerden biri.

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EYLÜL AYI:

İzmarit, istavrit ve kırlangıç balıkları eylül ayında rahatlıkla tüketebileceğiniz balıklardır.

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EKİM AYI:

Sonbaharın ortasına geldiğimizde seçimimiz lüfer ve palamut balıkları olacaktır.

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KASIM AYI:

Uskumru, hamsi ve pisi balıkları ise kasım ayının favorileridir.

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ARALIK AYI:

Senenin son ayında ise torik, tekir ve çinakop balıklarını tercih edebilirsiniz.

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