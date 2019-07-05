Evinizde Kolayca Yapabileceğiniz 10 Nefis Ve Pratik Dondurma Tarifi

En sevdiğimiz mevsim dondurma mevsimi geldiğine göre, bu yazımızın da zamanı gelmiş demektir. En güzelini bulmak için mekan mekan gezdiğiniz, 3 toptan aşağı yemediğiniz, gözbebeğiniz dondurmayı bu sefer kendi evinizde yapmak ister misiniz?

Hem daha sağlıklı hem daha doğal, üstelik çok kolay ve nefis tarifler hazırladık sizler için. Bu tarifler üzerinde zevkinize göre oynama yaparak kendi dondurmanızı da yaratabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

1. Tek malzemeli muzlu dondurma



Evet doğru duydunuz bu tarif için ihtiyacınız olan tek şey muz. Muzu farklı aşamalardan geçirerek leziz bir dondurma elde edeceksiniz. Yapmanız gereken bir gece önceden en az 3 veya 4 muzu, buzdolabı poşetinde birbirinin üzerine gelmeyecek, hatta ikiye bölünmüş şekilde dondurmak. İyice donan muzları ertesi gün bir rondodan ya da blenderdan geçirdiğinizde dondurmanız hazır olacak. İsterseniz bu aşamadan sonra iyice soğuması için tekrar buzluğa atabilirsiniz. Sonuç tahmin ettiğinizden çok daha güzel olacak. İsterseniz içine bal ve ceviz de ekleyebilirsiniz. Yaz ayları için az kalorili, tamamen doğal ve sağlıklı br opsiyon. Çocukların tüketmesi için de çok ideal.

2. Salepli maraş dondurması



Malzemeler:

1 litre süt

1 çorba kaşığı toz salep

2 bardak toz şeker

Oldukça az ve basit bir malzeme listesi olan bu tarif neredeyse orijinal Maraş dondurması gibi oluyor. Bir litre süte (mümkünse doğal veya günlük süt), 2 bardak şekeri ve 1 çorba kaşığı toz salepi ekleyin. Dondurmalık, hakiki salep aktarlarda kolayca bulunabiliyor. Bu karışımı el blenderınızla orta ateşte şeker eriyene kadar kaynatın. Bu işlem bittikten sonra oda sıcaklığına gelmesi için ateşten alın. Oda sıcaklığına ulaştıktan sonra bir kez daha el blendırınızla çırpıp buzdolabının derin dondurucu bölümüne üzeri kapalı bir şekilde yerleştirin ve dondurmanız hazır olana, yani karıştıramayacağınız hale gelinceye kadar her yarım saatte bir el çırpıcısıyla iki dakika karıştırın. Toplamda 6-7 defa bu işlemi yapmak gerekiyor. Bu esnada salep taneleri soğukla kendilerini bulup açılacaklar. Salepli uzayan maraş dondurmanız hazır. Afiyet olsun.

3. Salep kullanmak istemiyorum diyenlere pratik krem şantili dondurma



Malzemeler:

400 ml süt

1 paket kaymak tadında krem şanti

3/4 çay bardağı şeker

2 çorba kaşığı yoğurt

1 paket vanilya

Eğer elinizde salep yoksa ve daha pratik çözümler arıyorsanız sizi krem şantili dondurmayla tanıştıralım. Bir karıştırma kabına sade krem şantiyi dökün. Üzerine tarifteki sütün yarısını yani 200 ml sütü döküp çırpın ve buzdolabına alın. Başka bir tencereye sütün geri kalanını, şekeri ve vanilyayı koyun. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Altının tutmasına izin vermeyin. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Biraz ılındıktan sonra yoğurdu da içine ekleyip karıştırın ve bir süre daha soğumaya bırakın. Tamamen soğuyan karışıma buzdolabınızdaki krem şantiyi ekleyin ve tekrar çırpın. Karışım homojen bir kıvam alınca uygun bir kaba aktarıp donduruya kaldırın. 1-2 saat arayla çıkarıp güzelce karıştırıp yeniden donduruya atın. 2-3 kez bu karıştırma işlemini yapıp dondurmanızın kıvam aldığından emin olduktan sonra dondurucuda bir süre daha bekletip servis edin. Afiyet olsun.

4. Şeftalili dondurma



Malzemeler:

4 adet şeftali

1 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

Kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkardığınız şeftalileri mutfak robotuna atın, üzerine süt ve şekeri de ekleyip çekin. Karışımı dondurucuya kaldırıp ara ara çıkarıp karıştırın ve yine yeniden donduruya kaldırın. Bu işlemi 3-4 kere tekrar edin. Kıvam aldıktan sonra servis edin. Afiyet olsun.

5. Lime ve hindistan cevizli buzlu çubuk dondurma



Malzemeler:

1 buçuk su bardağı yoğurt

3/4 su bardağın lime suyu

2 lime kabuğu rendesi

Yarım su bardağı hindistan cevizi kreması

2 lime’ın kabuklarını rendeleyin ve suyunu sıkın. Lime suyunu ve rendesini bir blendera alın. Üzerine yoğurdu ve hindistan cevizi kremasını ekleyin. Homojen bir hale gelene kadar blenderda ya da rondoda karıştırın. Dondurma kaplarına dökün ve buzluğa kaldırın. Dondurmalar biraz form almaya başlayınca, çubukları ekleyin ve tamamen dondurun. Afiyet olsun.

6. Yoğurtlu konfeti dondurması



Malzemeler:

2 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı vanilyalı badem sütü

1/2 çay kaşığı vanilya ekstratı

1/3 su bardağı konfeti şekeri

Özellikle çocukların bayılacağı bu çok renkli ve eğlenceli çubuk dondurmaları yapmak bir o kadar da kolay. Yoğurdu, sütü ve vanilya ektratını bir kapta homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Ardından konfeti şekerlerini ekleyin. Hızlıca dondurma kabına alın ve buzluğa yerleştirin. Tamamen donduğunda afiyetle tüketebilirsiniz.

7. Avokadolu çubuk dondurma



Malzemeler:

3 adet orta boy olgun avokado

2 yemek kaşığı bal

200 ml süt

1/2 su bardağı sıvı krema

1/4 adet taze sıkılmış lime suyu

Şeker yerine bal kullanılan bu tarif gerçekten çok sağlıklı içerikler barındırıyor. Avokadoları ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkarın. Yumuşak kısımlarını kabuk kısımlarından bir kaşık yardımıyla ayırıp rondoya alın. Üzerine süt, bal, taze sıkılmış lime suyu ve sıvı kremayı ekleyip tüm malzemeleri homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Hazırladığını bu püreyi dondurma kalıplarına paylaştırın. Minimum 4 saat buzlukta beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

8. Karpuzlu sorbe dondurma



Malzemeler:

1 buçuk kg çekirdekleri ayıklanmış, dilimlenmiş karpuz

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı bal

Dilimlenmiş karpuzları, limon suyunu ve balı blendera alın ve içinde iri parça kalmayacak şekilde karıştırın. Karışımı geniş bir kaba alıp üzerini streç film veya kapak yardımı ile kapatın, buzluğa yerleştirin. 4-5 saat sonra çıkarıp mikserle çırpın veya bir çatalla önce ezin, sonra uzun süre çırpın. 2 saat aralıklarla bu işlemi 2 kere daha tekrarlayın. 1 saat de dinlendirdikten sonra sorbeniz hazır. Afiyet olsun.

9. Mojito dondurma



Malzemeler:

2/3 su bardağı lime suyu (6-8 lime)

2/3 su bardağı şeker

1/2 su bardağı rom (tercihen hindistan cevizi romu kullanabilirsiniz)

2 su bardağı krema

2 su bardağı koyulaştırılmış süt

4 yumurta sarısı

1 lime kabuğu rendesi

1/4 cup taze nane yaprakları, doğranmış

Küçük bir sos tavasında lime suyu, şeker ve romu karıştırın. Orta ateşte 15-20 dakika kaynatın. Karışım şurup kıvamına geldiğinde ve rengi altına dönmeye başladığında ateşten alın ve soğumasına izin verin. Şurup karışımınız kaynarken, krema ve koyulaştırılmış sütü büyük bir tavada karıştırın ve altını açın. Büyük bir kaba yumurta sarısı ve limon kabuğu rendesini alın. Krema karışımını kaynatmayın, bu yüzden buharlaşmaya başladığında ocaktan alın ve yavaşça yumurta sarısı karışımına ekleyin. Bu işleme temperleme denir. Bütün malzemeleri birbirine karıştırıp, kaynama noktasına kadar getirip tam kaynayacağı sırada ateşten alın. krem karışımınız hazır olup soğuduğunda lime şurubunu da ekleyin. Dondurma makinenize ekleyin veya buzluğa koyup saatte bir çıkarıp karıştırın. Afiyet olsun.

10. Tahinli dondurma



Malzemeler:

550 gram süt

6 adet yumurta sarısı

140 gram şeker

240 gram krema

50 gram tahin (3 yemek kaşığı)

100 gram tahin helvası

Krema ve sütü bir tencerede kaynatın. Bu sırada yumurta sarılarını ve şekeri beyazlaşana kadar mikserle çırpın. Kaynayan sütlü karışımı yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave edin ve çırpma teli ile karıştırın. Karışımı bir tencereye alın. Tahin ilave edin. Kısık ateşte çırpma teli ile sürekli karıştırarak pişirin. Karışımı muhallebi kıvamına gelmeden ocaktan alın. Karışımı başka bir kaba aktarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinenizi çalıştırın. Soğuyan karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın. Dondurmanız kıvam almaya başladığında tahin helvasını ilave edin. Dondurma makinenizi yaklaşık 2 dakika daha çalıştırın. Dondurmanızı plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18 derecede muhafaza edin. Hazırladığınız karışımı 24 saat boyunca buzdolabında bekletin.

Eğer dondurma makineniz yoksa saat başı buzluktan çıkardığınız karışımı karıştırın. Bu işlemi en az 5 kere tekrarlayın. Afiyet olsun.