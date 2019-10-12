Birbirinden Lezzetli 15 Sandviç ve Hamburger Sosu

Hazırladığınız sandviç ve hamburgerlere farklı bir dokunuş katmak istiyorsanız doğru yerdesiniz!

Yorucu geçen bir haftadan sonra kim hafta sonuna güzel bir sandviç ya da hamburgerle başlamak istemez ki! Bu sosları denedikten sonra sandviçlere ve hamburgerlere bakış açınızın değişeceğine eminiz Sizler için derlediğimiz birbirinden pratik ve lezzetli bu soslarla hazırladığınız yemeklere farklı bir dokunuş katabilir, sandviç ve hamburger keyfinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. İşte sandviç, hamburger ve patates kızartması sevdalıları için birbirinden lezzetli ev yapımı soslar…

1. Sarımsaklı mayonez



Bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı mayonez, 3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı incecik kıyılmış arpacık soğan ve bir çimdik tuz ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Sarımsaklı mayoneziniz hazır!

edebilirsiniz.

2. Shake Shack sos



Bir blenderın içerisine yarım su bardağı mayonez, 1 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığı hardal, 4 adet kornişon turşu, yarım çay kaşığı sarımsak tozu, yarım çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber ve çimdik pul biber ilave edin, güzelce karıştırın. İşte bu kadar basit!

3. Ranch sos



Geniş bir kasenin içerisine yarım su bardağı süt ve 1 tatlı kaşığı beyaz sirke ekleyin. Tahta kaşık yardımıyla yavaşça karıştırın ve 10 dakika kadar bekleyin. Zaman geçtikçe sütün kesildiğini ve kıvamının koyulaştığını fark edeceksiniz. Bu yöntemle ihtiyacımız olan “buttermilk” adlı malzemeyi elde etmiş olacağız. Ardından yarım su bardağı mayonez ve yarım su bardağı süzme yoğurdu da kaseye ilave edin ve güzelce karıştırın. İçerisine 1 yemek kaşığı incecik kıyılmış maydanoz, 1 çay kaşığı incecik kıyılmış dereotu, 1 çay kaşığı incecik kıyılmış taze soğan, 1 çay kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı hardal, bir çimdik tuz ve bir çimdik karabiber ilave edin, karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız bu sosu hava almayan bir saklama kabında, buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

4. Fransız usulü hamburger sosu



Bir blenderın içerisine 2/3 su bardağı ketçap, yemeklik doğranmış 1 adet orta boy soğan, yarım su bardağı mayonez, 1/3 su bardağı kırmızı şarap sirkesi, 1/3 su bardağı toz şeker, 1 çay kaşığı Worcestershire sos, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber, bir çimdik sarımsak tozu ve bir çimdik tuz ekleyin, soğanlar tamamen parçalanana dek güzelce karıştırın. Ardından blenderı düşük ayara alarak yavaşca yarım su bardağı ayçicek yağını ilave edin. Hazırladığınız sosu bekletmeden tüketin ya da buzdolabında, hava almayan bir saklama kabında 2 haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz.

5. Remoulade sos



Geniş bir kasenin içerisine 1 su bardağı mayonez, 2 yemek kaşığı dijon hardalı, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı incecik kıyılmış maydanoz, 1 yemek kaşığı acı sos, 2 çay kaşığı taneli hardal, 2 adet rendelenmiş sarımsak, 2 çay kaşığı kıyılmış kapari, 1 çay kaşığı Worcestershire sos, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber, 1 dal incecik kıyılmış taze soğan, bir çimdik tuz ve bir çimdik pul biber ekleyin, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Sosu kullanmadan önce lezzetinin oturması için bir saat kadar bekleyin. İşte bu kadar kolay!

6. Kurutulmuş domatesli ve sarımsaklı mayonez



Fırını 200 dereceye ayarlayın. Bir baş sarımsağın tamamını güzelce soyun ve bir alüminyum folyonun içerisine yerleştirin. 1 yemek kaşığı zeytinyağını sarımsaklara ilave edin ve alüminyum folyoyu güzelce kapatın. Yağladığınız sarımsakları bu şekilde 45 dakika kadar fırında pişirin. Sarımsaklar pişerken yarım su bardağı kurutulmuş domatesi küçük bir kasenin içerisine alın ve üzerine kaynamış sıcak su ilave edin. Suyun içerisinde 10 dakika kadar beklettiğiniz domatesleri güzelce kurulayın ve bir blenderın içerisine alın. Üzerine 1 su bardağı mayonez ve bir çimdik pul biber ilave edin. Pişen ve yumuşayan sarımsakları da blendera ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Afiyet olsun!

7. Big Mac sos



Bir kasenin içerisine 1 su bardağı mayonez, 1 tatlı kaşığı ketçap, 1/4 su bardağı incecik kıyılmış kornişon turşu, 1 tatlı kaşığı turşu suyu, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı sarımsak tozu ve yarım çay kaşığı soğan tozunu ekleyin, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. İşte oldu!

8. Aioli sos



Bir havan yardımıyla 3 diş sarımsağı iyice ezin ve bir çay kaşığı tuz ekleyerek ezmeye devam edin. Orta boy bir kasenin içerisine sarımsak ezmesini, 2 yumurta sarısını, 1 yemek kaşığı limon suyunu ve 1 çay kaşığı dijon hardalını ekleyin, tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Yarım su bardağı zeytinyağını yavaşça sosa ilave edin, bu esnada bir yandan sosu çırpmayı unutmayın. Hazırladığınız sosu hava almayan bir saklama kabında, buzdolabında saklamak koşuluyla 1 haftaya kadar muhafaza edebilirsiniz.

9. Cheddar sos



250 gram rendelenmiş cheddar peynirini bir kasenin içerisine alın ve üzerine 1 yemek kaşığı mısır nişastası ilave edin, güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir sos tenceresinin içerisine alın ve ocağın altını kısık ateşte açın. 200 gram çiğ kremayı da peynir karışımına ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Peynir tamamen eridiğinde sosunuz hazır demektir!

10. Avokado sos



Bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı mayonez, çeyrek avokado, 1 çay kaşığı limon suyu ve bir çimdik tuz ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Avokado sosunuz hazır!

11. Körili mayonez



Bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı mayonez, 1 çay kaşığı limon suyu, yarım çay kaşığı köri ve bir çimdik tuz ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Körili mayoneziniz hazır!

12. Sarımsaklı ve balzamik sirkeli aioli



Fırını 200 dereceye ayarlayın. Bir baş sarımsağın tamamını güzelce soyun ve bir alüminyum folyonun içerisine yerleştirin. 1 yemek kaşığı zeytinyağını sarımsaklara ilave edin ve alüminyum folyoyu güzelce kapatın. Yağladığınız sarımsakları bu şekilde 45 dakika kadar fırında pişirin. Pişen ve yumuşayan sarımsakları bir kasenin içerisine alın; üzerine 3 yemek kaşığı mayonez, 1 çay kaşığı balzamik sirke ve bir çimdik tuz ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın, afiyet olsun!

13. Otlu mayonez



Bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı mayonez, 1 buçuk yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı incecik kıyılmış fesleğen, 1 yemek kaşığı incecik kıyılmış taze soğan, yarım çay kaşığı incecik kıyılmış taze kekik ve bir çimdik karabiber ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Otlu mayoneziniz hazır!

14. Salatalıklı tatlı ekşi sos



3 adet salatalığı bol suda yıkayın ve soyun, ardından ortadan ikiye bölün ve çekirdekli kısımlarını çıkartın. Çekirdeklerini çıkardığınız salatalıkları bir blenderın içerisine alın ve güzelce çekin. Salatalıkları bir kaseye aktardıktan sonra sırasıyla 2 adet orta boy soğanı, 2 adet kırmızı biberi ve 1 adet yeşil biberi de blenderda çekin ve salatalıkların olduğu kaseye ilave edin. Hazırladığınız karışıma 2 yemek kaşığı tuz ekleyerek üzerini kapatın ve bir gece boyunca buzdolabında bekletin. Bir sonraki gün suyunu iyice salan sebzeleri soğuk suyun altında durulayın ve güzelce kurulayın. Bir sos tavasının içerisinde 1 su bardağı elma sirkesini, 2 çay kaşığı taneli hardalı, 3/4 su bardağı şekeri ve 2 çay kaşığı kereviz tohumunu şeker tamamen çözülünceye dek pişirin. Şeker tamamen çözündüğünde sebze karışımını da ilave edin ve 10 dakika boyunca kaynamaya bırakın. Hazırladığınız bu sosu hava almayan bir saklama kabında, buzdolabında muhafaza

15. Susamlı ve soya soslu mayonez



Bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı mayonez, 1 çay kaşığı kavrulmuş susam yağı ve 1 çay kaşığı soya sosu ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Susamlı ve soya soslu mayoneziniz hazır!