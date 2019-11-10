“Yasalarımız İngiliz Üsler bölgesinde geçerli değil”

Rum Dışişleri Bakanı NikosHristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarının İngiliz Üsler Bölgesi’nde geçerli olmadığını dile getirdi.
Alithia gazetesi, Limasol’dakiAğrotur İngiliz Üsler bölgesinde yer alan “Ladys Mile” sahiline ilişkin bir vatandaşın şikayeti üzerine, “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarının İngiliz üsler bölgelerinde uygulanması konusunun gündeme geldiğini yazdı.
Rum Ekologlar Hareketi Milletvekili YorgosPerdikis’in sorusuna verdiği yanıtta Hristodulidis, İngiliz üslerinde yer alan sahil şeridine ilişkin konularda “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarının geçerli olmadığı vurgusunda bulundu.