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Ünlü şarkıcı Celine Dion Güney Kıbrıs'ta da konser verecek

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Ünlü şarkıcı Celine Dion Güney Kıbrıs'ta da konser verecek
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Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’un 18 Eylül’de Kanada’dan başladığı ve 100 ülkeyi gezeceği dünya turnesi kapsamında Güney Kıbrıs’a da gideceği haber verildi.
Alithia ve Politis’e göre Dion 2 Ağustos 2020’de Lefkoşa’nın Rum kemsindeki GSP stadında tek bir konser verece. Konserin bilet satışlarının 18 Ekim günü saat 11.00’de www.sopldoutticketbox.com da başlayacağı haber verildi. 

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