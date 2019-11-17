Türkiye’ye “tüm sondajları sona erdirme” çağrısı

Türkiye’nin yeni sondajlar yapacağını duyurması, Rum Yönetimi tarafından sert tepkiyle karşılandı. Rum Başkanlık Sarayı, Türkiye’ye “tüm sondajları sona erdirme ve gemilerini geri çekme” çağrısı yaptı

Türkiye’nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti gerçekleştireceği yönündeki açıklamasına sert tepki gösteren Rum Başkanlık Sarayı, Türkiye’ye “tüm sondajları sona erdirme” çağrısında bulunduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi: “Başkanlık Meydan Okudu – MEB’deki Yasadışı Türk Eylemlerine Sert Yanıt” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişi arifesinde Türkiye’nin yeni sondajlar yapacağını duyurmasının Rum hükümetince sert tepkiyle karşılandığını yazdı.

Gazete, Rum Başkanlık Sarayı’ndan önceki gün yapılan açıklamada bu kez sert bir üslup kullanıldığını ve Türkiye’yi “tüm yasadışı faaliyetlerini sonlandırarak tüm sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çekmeye” çağırdığını yazdı.

Habere göre, Rum Başkanlık Sarayı’nın açıklamasında, AB’nin Türkiye’ye uygulama kararı aldığı yaptırımlar hatırlatılarak, Türkiye’nin söz konusu faaliyetlerine müdahil olan tüm özel ve tüzel kişilere de bu faaliyetlerde yer almaktan vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu.

Türkiye’nin Karpaz yakınlarında gerçekleştireceği sondajın ve Oruç Reis gemisinin faaliyetlerinin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını çiğnediği” iddiası yinelenen açıklamada, “Türkiye’nin uluslararası hukuku ve AB hukukunu kışkırtıcı düzeyde küçümsediği” savunuldu.

KKTC’nin TPAO’ya söz konusu araştırmalar için yetki verdiği argümanının hiçbir yasallığı bulunmadığı öne sürülen açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin haklarını savunduğu açıklamasının da gerçekleri yansıtmadığı iddia edildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türklerin haklarının en iyi şekilde korunmasının ancak Kıbrıs sorununa bulunacak bütünlüklü bir çözüme mümkün olduğu da öne sürüldü.