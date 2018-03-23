Türkiye için sert rapor hazırlığı

Avrupa Konseyi Zirvesi’nin karar taslağında Türkiye için çok sert ifadeler yer aldığı ve AB’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz ile Ege’deki faaliyetlerini izlemeye alacağı iddia edildi

Brüksel’de dün başlayan ve bugün devam edecek olan Avrupa Konseyi Zirvesi’nin karar taslağında Türkiye için çok sert ifadeler yer aldığı, AB’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki faaliyetlerini izlemeye alacağı öne sürüldü.

Rum tarafında yayımlanan gazeteler, Avrupalı liderlerin onaylamaları beklenen taslakta, Türkiye hakkında çok sert ifadeler yer aldığına dikkat çekti.

Fileleftheros Gazetesi “MEB’de Avrupa Gözü…Zirve Karar Taslağının Ana Maddelerini Açıklıyoruz” başlıklı manşet haberinde, AB’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini izlemeye almaya çalıştığını, karar taslağında Rum yönetiminin tek yanlı MEB ilan ettiği alandaki “egemenlik haklarının” hatırlatıldığı ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Genel İşler Konseyi’nden talep ettiği üzere “Türkiye’nin tavrı nedeniyle ilk kez şiddetle kınandığını” yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in karar taslağını, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile yapacağı görüşmede kesinleştirmeye çalışacağını yazan gazete, içeriğinden, özetle şu satırbaşlarını aktardı:

“Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki faaliyetleri şiddetle kınanıyor, Kıbrıs ve Yunanistan’a destek beyan ediliyor. 2014 kararları ve 2005’teki Karşı Beyan hatırlatılarak Türkiye’ye, faaliyetlerine son verme, Kıbrıs’ın doğal kaynaklarını Avrupa hukuku ve uluslararası hukuka uygun şekilde araması ve değerlendirme konusundaki egemenlik hakkına saygı gösterme çağrısı yapılıyor. Türkiye’den, Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil AB üye devletleri ile ilişkilerini normalleştirmesi isteniyor. Avrupa vatandaşlarının Türkiye tarafından tutuklanmasının neden olduğu sorunların kısa zamanda çözülmesini de istiyor. Bu, Erdoğan rejimi tarafından tutulmakta olan iki Yunan askerin serbest bırakılmasını da kapsıyor.”

Gazete, Rum yönetimi ve Yunanistan’ın, Zirve toplantısında, 28 üye adına Konsey Başkanı Donald Tusk tarafından 26 Mart’ta Varna’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletilecek ortak tutum için pusula da olacak çok güçlü bir metin onaylanmasını hedeflediğine işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’in, Brüksel’de düzenlenecek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ele alınacağı Zirve yemeği sırasında, bu çerçevede konuşacağı da kaydedildi.

Alithia da haberi “Avrupalılar Kıbrıs Nedeniyle Türkiye’ye Dişlerini Gıcırdatıyor… Karar Metninde Sert Söylem… Erdoğan Kıbrıs MEB’indeki Meydan Okumalarına Son Vermesi İsteniyor, Aksi Halde...” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Çipras’ın da yardımıyla AB üyesi devlet ve hükümet liderlerinin, Tusk’un Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili geçen ay ortaya koyduğu “sert çizgiden ve felsefeden çıkmayıp Zirve karar metni vasıtasıyla Türkiye’ye yeni, açık ve çok daha sert bir mesaj vermesi” için uğraşacak.

Anastasiadis’in Avrupalılardan sadece sözlü destek ve dayanışma ifadesi elde etmekle yetinmeyeceğini yazan gazeteye göre, muhataplarına; Türkiye’nin geçen ay Doğu Akdeniz’de “aşırı meydan okumadan” kaçınmış olsa da esasen Rum yönetiminin “enerji kaynaklarını değerlendirme egemenlik haklarını” kabul etmemeyi sürdürdüğünü, Doğu Akdeniz’deki sondajlarda rol ve söz hakkı istediğini ve doğal gazı paylaşma talebinde bulunduğunu anlatacak.

Anastasiadis, Türkiye’nin bu tavrının, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına da “yan etki yaptığını” öne sürerek, örnek olarak Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorunu çözülmeden önce doğal gaz konusunda anlaşma talebinde bulunmasını ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisiyle “tamamen sosyal nitelikli bir görüşmeye isteksiz yaklaşmasını” gösterecek.

Ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin Avrupa tarafından şiddetle kınanmasın Varna Zirvesi sırasında şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesi dışında AB heyetinin Erdoğan’ı “sorumluluklarıyla yüzleştirerek kendisine, Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetleri devam ederse ülkesinin Avrupa sürecini havaya uçuracağının açıkça söylenmesini” isteyecek.

Politis “27’ler Lefkoşa’yı Destekliyor… Kıbrıs MEB’indeki Türk Faaliyetlerinin Kınanması… AB’nin, Türkiye’de Tutulan Avrupalıların Serbest Bırakılması Talebi” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a “tehditlerinin şiddetle kınandığı” Brüksel Zirvesi karar taslağının Rum ve Yunan hükümetlerini tamamen memnun ettiğini yazdı.

Habere göre karar taslağında “Türkiye’nin süregelen yasadışı faaliyetleri”, “Kıbrıs ve Yunanistan’a tam destek” ifadeleri yer alıyor ve 21 Eylül 2005 karşı beyanı hatırlatılıyor.



