banner411
banner69
Üç kişi eski eser ararken yakalandı
Üç kişi eski eser ararken yakalandı
69 0
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
50 0
 
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
76 0
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
164 1
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
35 0
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
19 0
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
73 0
banner440

Tahliye edilen gençler cezaevinde kalma talebinde bulundu

banner27

Tahliye edilen gençler cezaevinde kalma talebinde bulundu

Rum Merkezî Cezaevi’nden kısa süre önce tahliye edilen 4 gencin, yatacak yer bulamadığı ve cezaevinde kalma talebinde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre 3’ü hırsızlık ve sirkat, 1’i de uyuşturucudan hüküm giyen 20’li yaşlarındaki 4 genç, kısa süre önce tahliye edildi. Gençler, herhangi bir yakınları, kalacak yerleri olmadığı ve yatacak yer bulamadıkları için cezaevinde kalmak istedi.

Gazete bu konuyu sorduğu Merkezî Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’un kalacak yerleri, kendilerine destek sağlayacak akrabaları olmayan hükümlülerin tahliye edildikten sonra çok zor durumda kaldığını, toplum tarafından dışlandığını, sicillerinden dolayı iş de bulamadığını doğruladığını yazdı.

Gazete devletin yardım eline muhtaç olan bu gençlerin tek ümidinin “Tahliye Edilenler Derneği”nin süratle nakdi yardım bağlanması ve kalacak yer bulunması çabası olduğunu yazdı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.