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Strovolo'daki karı-koca cinayetinde önemli delil dulundu

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Strovolo'daki karı-koca cinayetinde önemli delil dulundu
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Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı Strovolo’da geçtiğimiz gün işlenen, karı-kocanın öldürüldüğü cinayetle ilgili önemli bir delil ele geçirildiği bildirildi.
Politis gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, polisin evde yaptığı aramalarda, “iyi saklanmış halde kanlı pijama” bulduğunu ve bu delilin, bugüne kadar yapılan araştırmalarda bulunmuş en önemli delil olup, olayı aydınlatabileceğini yazdı.
Haberde, öldürülen karı-kocanın dün defnedildiği kaydedildi.

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